No.t1793

☆新品未使用☆ Maison Margielaデニムジーンズ

#miyabi

未使用*デニムパンツ*28*刺繍*NANAS*シマロン



orslow × BEAMSBOY ビッグコマーシャルサスペンダーデニム

↑ ↑ 他にも商品出品中(#^.^#) ↑ ↑

Deuxieme ClasseエーゴールドイーLOW RISE BAGGY



美品 FENDI リーフ フラワー ジッパーフライ ストレート デニムパンツ



パール付き ジーンズ Tu es mon TRESOR

★*☆♪古着は出会いが大切★*☆♪

ルイヴィトン デニム ジーンズ



ジャーナルスタンダードラックス チマラ デニム ジーンズ サイズ29

※。.:*:☆見つけた時が買うタイミング※.:*:☆

トゥルーレリジョンジーパンW30



RRL リジットデニム



heaven by marc jacobs パンツ



ディーゼル デニム ジーンズ

★YANUK Highueist Annette

BIG JOHN ビックジョン デニムパンツ フレアパンツ インディゴブルー



PERVERZE デニムパンツ

ハイウエストカットオフデニムパンツ

aikoさんおまとめ専用



CANCER LOOSE DENIM デニム 24 ラグアジェム

裾内側スリット

tmt ジーンズ



希少21 新品 YANUK LEA ハイウエスト ボーイズストレート デニム

ストレッチ効いてます

RE/DONE HIGH RISE デニム



HW DAMAGE LOOSE STRAIGHT

コットン 98%

ヴィヴィアンウエストウッド ✖️リー ポケット オーブ 刺繍 デニム パンツ

ポリウレタン 2%

rag & bone ボーイフレンド デニム



緊急タイムセール♪caqu リネンアンクルボーイズデニム26244 日本製

雑誌掲載商品

16 ヒステリックグラマー ★ フレア ブッシュパンツ ★ デニム ★ パンツ



CITIZENSofHUMANITY HorseshoeJean

脚のラインを拾わない、全体的に程よいゆとりを持たせたストレートのANNETTE。

RRL ダブルアールエル ヴィンテージ加工 デニム スキニー ジーンズ

ストレートですが、裾に向かって少しだけ細くしているため、女性らしいシルエットです。

美品 upper hights THE MISS 22 GRISVERT デニム

ハイウエストANNETTEは通常のANNETTEより股上が2.5cm深くなっており、ウエストの一番細い位置にフィットします。

新品・未使用【YANUK】LEA 24



タイムセール✴︎THE SHISHIKUI BASIC JEANS ICEPINK



alexander wang ベルテッド ストレートジーンズウォータードリルです



シールームリンOrganiccottonベーシックヴィンテージブルー SRN02

★サイズ 【24】

新品 ivypark adidas ivy park アイビーパーク ビヨンセ



新品TWWデニム washed blue XS/S

平置き実寸

【試着のみ】ヤヌークYANUK LEAレア《TIC》25インチ完売品★



FUMIKA_UCHIDA DENIM WIDE TAPERED PANTS

ウエスト 31cm

ユナイテッドアローズ h beauty UNITED ARROWS デニム

股上 34cm

最終値下げ⭐︎アッパーハイツ IENA別注 MALLORY 22 デニム

股下 71cm

YANUK ルーズストレート JOAN 26

わたり 28cm

新品未使用 ジョンローレンスサリバン ワイドデニム(ホワイト)

裾幅 16cm

オーブ刺繍★ビビアンウエストウッド ヴィヴィアンウエストウッド デニム ジーパン



upper heights the niceデニムパンツ

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。

moussy マウジー THIGH SLIM LOOSE STRAIGHT



新品 AGOLDE ブラック バルーン ウルトラハイライズ カーブテーパード26



ヤヌーク YANUK HighWaist Annette 24 カットオフデニム



H1300 evris フロントスリットヘム DENIMパンツ

★カラー SLF アイスブルー系

DSQUARED2 レディース COOL GIRL CROPPED 34サイズ



LEVI’S VINTAGE CLOTHING 1950s 701 JEANS



デニム(未使用)



新品タグ付 45R コットンリネンデニムのストレッチイージースリム

★商品状態 使用感少なめ

新品!大人気!コクーンシルエット ダメージ加工デニム



新品未使用 ヤヌーク デニム



本日のみお値下げ 新作【ayane】 アヤン センタースリットスキニーデニム



USA古着 70s~80s USA製 Levis デニムパンツ S~M オールド

◆==============================◆

ANATOMICA アナトミカ マリリン ホワイトデニム ハイウエスト 24



Grace continental 22050円新品タグ付き ストレッチバギー



新品 サンローラン スキニージーンズ

◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。

AS様専用マルジェラ デニム ジーンズ MaisonMargiela



新品 ラルフローレン レディース デニム



biotop リーバイス 501

◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。

BRUNELLO CUCINELLI☆ミルキー様ご専用☆



【新品タグ付き】ダブルタックデニムワイドパンツ



yuni / 12ozDenim 5pkt wide tepered パンツ

◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。

【SURT/サート】 イレギュラーヘム タイトフィット グレー34



Shu jeans×ICHI Antiquite コラボセルビッチデニム!赤耳!



TWWデニム 骨格ウェーブ優勝パンツ ブラックXS/S

◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。

【ANATOMICA】アナトミカ 618 MARILYN デニム パンツ 27

確認せず購入した場合の返品はお受け出来ません。

【新品】THE SHINZONE シンゾーン トムボーイジーンズ 34



アレキサンダーワン blackpink rose愛用。ロゼ着 デニムワイドパンツ



【名作】n.hoolywood LEE ケミカルウォッシュジーンズ キムタク着

◇梱包または保管時のシワはご理解したうえで

【美品】 シチズンズ オブ ヒューマニティー LIBBY デニム パンツ

ご購入下さい。

【MADISONBLUE/マディソンブルー】HEM CUT FLARE デニム



BARNYARDSTORM カーブデニム



ヤヌーク NEW PATRICIAデニム 新品 OWI 22 田中みな実さん

◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。

knuth marf ripped buggy denim pants BLUE



ナゴンスタンス nagonstans ストレートデニム SEEMLY 34



HYSTERIC GLAMOUR ウミヘビデニム



todayful nora's denim デニム 26インチ

ドゥーズィエムクラス ヤヌーク アッパーハイツ フランクアンドアイリーン フレームワーク ツムグ ネストローブ ヤエカ ミズイロインド イエナ 23区 ジャーナルスタンダード ラルフローレン イチ トゥモローランド ポールスミス スピックアンドスパン マッキントッシュ マーガレットハウエル トゥデイフル など出品しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤヌーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

No.t1793 #miyabi ↑ ↑ 他にも商品出品中(#^.^#) ↑ ↑ ★*☆♪古着は出会いが大切★*☆♪※。.:*:☆見つけた時が買うタイミング※.:*:☆★YANUK Highueist Annetteハイウエストカットオフデニムパンツ裾内側スリットストレッチ効いてますコットン 98%ポリウレタン 2%雑誌掲載商品脚のラインを拾わない、全体的に程よいゆとりを持たせたストレートのANNETTE。ストレートですが、裾に向かって少しだけ細くしているため、女性らしいシルエットです。ハイウエストANNETTEは通常のANNETTEより股上が2.5cm深くなっており、ウエストの一番細い位置にフィットします。★サイズ 【24】 平置き実寸 ウエスト 31cm 股上 34cm 股下 71cm わたり 28cm 裾幅 16cm 素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。 ★カラー SLF アイスブルー系★商品状態 使用感少なめ ◆==============================◆◇あくまでも中古品ですので考慮した上でご購入下さい。◇撮影環境によって色味は実物とは異なる場合がございますので、質問頂ければお答えします。◇記載に無い見落としの汚れダメージが許容範囲を超えている場合は【評価前】にご連絡下さい。◇記載している表現に関して画像で判断出来ない場合は、ご遠慮なくコメント質問して下さい。確認せず購入した場合の返品はお受け出来ません。◇梱包または保管時のシワはご理解したうえでご購入下さい。◇コメントのやり取り中であっても購入した方が優先になりますので、ご了承下さい。ドゥーズィエムクラス ヤヌーク アッパーハイツ フランクアンドアイリーン フレームワーク ツムグ ネストローブ ヤエカ ミズイロインド イエナ 23区 ジャーナルスタンダード ラルフローレン イチ トゥモローランド ポールスミス スピックアンドスパン マッキントッシュ マーガレットハウエル トゥデイフル など出品しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヤヌーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

H23 GYDA ジェイダThigh highダメージペグトップデニムパンツEURO Levi's 901 ユーロリーバイス デニム ジーンズ フランス製【新品】MM VINTAGE オルテガ柄 クラッシュデニム パンツ 刺しゅう95年USA製 Levi's 501 先染めブラックデニム LB03マルジェラデニム新品 CLANE SECOND DENIM PANTS サイズ1GYDA Sabrina crash デニム size M me35専用セブンテン ハイライズストレートデニム(ヴィンテージサックス) Lサイズドゥーズィエムクラス mother insider crop デニム 28[美品]デンハム 赤耳 セルビッチ スリム スキニー 濃紺 男女兼用ユニセックス