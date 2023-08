こんにちは!

とてもきめ細かいスエードブーツ、どんな服にも

合わせ易い色合い。

又、ゴアテックス加工でさらに重宝します。

nonnative が REGAL に別注を依頼した、木型から製作しているエクスクルーシブモデル。柔らかく足あたりの良いカウスエードのアッパーに、ライナーには"GORE-TEXメンブレン"を搭載し、完全防水、高透湿性を実現しています。もちろん底部分にも施してあるので、水たまりも大丈夫です。今回は夏場の使用を考え、つま先部分に"クールマックス"を採用しています。"クールマックス"は暑い時には、異型断面を持つ繊維により汗を吸い上げ、常にドライな状態を保ち、寒い時には中空繊維が保温素材として、暖かさを保ちます。

⭐️他オンライン販売では中古でも配送料含めて

2万円以上で販売している人気ブーツです。

☆新品時の希望小売価格:43780

☆生産国:日本

☆サイズ:24.5センチ(実際は少し大きめ)

☆革:きめ細かい上質な革 スエードレザー

☆素材:カウスエード ライニング:GORE-TEX(ゴアテックス)

☆色 ベージュ

☆おまけ:ビンセントレース付き!

☆備考:nonnative ノンネイティブ別注モデル

※良品ですがあくまでも中古となりますので自然経

年のスレやシミなどは有りますので神経質な方は

ご遠慮下さい。購入後はNCNRでよろしくお願

いします。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ノンネイティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ノンネイティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

