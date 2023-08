WiiU 遊べるセット マリカーハンドル クラシックコントローラ ヌンチャク付き

ソフト3本、ヌンチャク2個、クラシックコントローラ2個付き!

本体.ソフト付きなのでこの一式があれば、届いた日からすぐにでも友達や家族、4人でプレイすることができます。

ハンドル.リモコン.本体

各部清掃済みで安心してプレイしていただけます。

長くご使用いただけるようにしっかり細部まで

動作確認を行なっております。

動作確認済み

各部アルコール清掃済み

写真に写る物が全てです。

︎︎︎︎セット内容

⭕️wii本体一式

接続ケーブル

電源コード

スタンド

赤外線センサー

※本体の動作確認、初期化済み。

ペアレンタルコントロールロック解除済みですので

安心してご利用いただけます。

⭕️wiiリモコンプラス 2個

カバー.ストラップ付き

※各ボタン動作確認済み

水平、振動も確認済み。

リモコンからの音出し確認済み。

安心してご使用いただけます。

⭕️ヌンチャク2個

※各ボタン動作確認済み、wiiリモコンとの連動も確認済み。

安心してご使用いただけます。

⭕️クラシックコントローラ2個

※各ボタン動作確認済み

⭕️ソフト3本

wiiリゾートスポーツ

マリオカートwii

スーパーマリオブロス.wii

※動作確認済みですので

動かない等の心配はございません。

細部まで動作確認を行なっておりますので

安心してご使用いただけます。

発送は各パーツを緩衝材で

梱包を施し見合った段ボールで発送を行います。

取れる汚れは全て取り除いておりますが

小傷や日焼けなどは多少ございますので

新品をお求めの方はご遠慮願います。

中古品をご理解の上お取引きをお願いいたします。

#Wii #wii #Nintendo #任天堂

#wiiリモコン #タタコン #マリカー

#マリカーハンドル #ヌンチャク

#wii本体 #ゲーム機本体 #ゲームまとめ売り

#ウィーu

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

