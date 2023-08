※インダイヤルはそれぞれ、

①右側: 24時間計

②真ん中下: クロノグラフの秒針となり右上ボタンでスタート、再度押すとストップ、右下ボタンでリセットされます。

③左側ダイヤル: クロノグラフの積算計

となります。

■送料: 全国無料

■モデル

クロノグラフウォッチ

ハイエンドウオッチ

スポーツウオッチ

メンズウオッチ

■仕様

新品未使用

国内未発売モデル

新入荷

■ムーブ

クロノグラフ

クォーツ

■色

ケース: シルバー

文字盤: ブラック

ベゼル: ホワイト

バンド: ブラック

■サイズ

ケース直径: 42mm

ケース厚: 15mm

バンド幅: 26mm

バンド長: 21cm

(メーカー表記)

■素材

ケース: ステンレス鋼

風防: 特殊強化加工ガラス

バンド: ラバー

■クロノグラフ機能

■24時間計

■カレンダー機能

■防水性能30m

■留め金: バックル

■状態

海外製品の為、使用に支障のない傷や汚れ、針の定位置からの多少のズレ等がある場合がございます。

内蔵電池はサンプル用につき残量は不明です。その為、出荷時点では稼働確認をしておりますが、到着時に万一電池が切れていた際は、恐縮ですがご自身での交換をお願い申し上げます。

上記内容が許せない方、細かいことが気になる方のご注文はくれぐれもお控え下さい。

■注意事項

・モニターによっては実物とお色が多少異なる場合がございます。

・付属品については特に記載がない場合は腕時計本体のみとなります。

♯ミリタリー

♯ミリタリーウォッチ

♯腕時計

♯メンズ

♯クロノグラフ

♯クオーツ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

