ご覧頂きありがとうございます^_^

お互い気持ちよく取引を行いたいのでプロフィール欄をご覧頂き、ご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします。

出品中のアイテムはこちらよりご覧ください。

#BROSSHOP

——————————————————————————

■ブランド/ HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー

■サイズ/ M

着丈 65cm

身幅 50cm

肩幅 50cm

袖丈 65.5cm

※当方で1点毎にメジャーで計測するため若干の誤差はご了承ください。

■カラー/ ネイビー

■デザイン/ サングラスをかけたヒスガールのビッグプリントが特徴のスウェットパーカー。

■素材/ 綿

■状態/ 使用感多少ありますが目立つ傷や汚れなく中古品としては美品の部類です。古着にご理解のある方のみご購入下さい。

【注意事項】

*鑑定士の真贋済のブランドショップから購入しています。

*光の加減により実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

*USED品のため細かな傷や汚れの見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご理解頂ける方のみご購入下さい。

*お安く提供できるよう配送方法を工夫して発送をいたします。丁寧な梱包を心掛けていますが、場合によっては発送時にシワや折り目がつく可能性があります。

以上ご理解のほどよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

