希少✨美品✨COACH コーチ オープンカラーシャツ 半袖 アロハ 総柄 花柄



〜・商品紹介・〜

・ブランド

Polo By Ralph Lauren

(ポロバイラルフローレン)

・カラー

ホワイト、ブルー、イエロー

マルチカラー

・サイズ:XL

肩幅 53cm

身幅 63cm

着丈 78cm

袖丈 27cm

・状態

美中古品になります。

多少の使用感や擦れ、その他等ございます。

こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。

・素材

コットン 100%

・備考

90sポロラルフローレンのオープンカラーシャツです。

「CALDWELL(コールドウェル)」とは、オープンカラー仕様で裾にはスリット入り、ややたっぷりめに身幅をとったリラックスシルエットが特徴のモデルで、ラルフの開襟シャツの中でも特に個体数が少ないと思われます。

特徴的な蔦のデザインがヴィンテージらしく、サイズもオーバーサイズで着用できます。

他にも珍しいレーヨンシャツやアロハシャツなど、ヴィンテージの半袖シャツを出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ! → #ra_vintage_shirt

●当方の出品ブランド

#メゾンマルジェラ #ジルサンダー #グッチ #バレンシアガ #プラダ #ストーンアイランド #ポロラルフローレン #バブアー #バラクータ #ニューバランス #ナイキ #アディダス

などを出品しております!

よろしければご覧くださいませ!→ #rakkyao

#90s #90年代 #ヴィンテージ #polo #ポロ #ラルフローレン #caldwell #コールドウェル #オープンカラーシャツ #開襟シャツ #rrl #ポータークラシック #ワコマリア #ニードルス #オープンカラーシャツ #半袖シャツ #花柄 #ペイズリー柄 #総柄 #ビンテージアロハシャツ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···花柄

襟···オープンカラー

素材···コットン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

