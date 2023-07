着払いではありません⑅◡̈*オーダー時に送料込設定に変更致しております⑅◡̈*プロフィール記載注意事項ご覧の上ご注文お願い致します

2900円

☆セット内容☆

アニマルプレート1点

お好きなカトラリー2点(全種類の中から2点)

お好きなミニプレート1点(4種類の中から1点)

ギフトラッピング

送料 普通郵便750円 メルカリ便990円(保証、追跡付)

オーダーご希望時にお好みのデザイン表よりご希望イメージお知らせください^ ^

専用ページにてデザイン確認させていただきます♡

〜オーダー方法〜

①ご注文、ご検討、ご質問等コメント欄よりご連絡下さいませ

②ご注文依頼をお受けしましたら、オーダー専用ページをお作り致します

例:〝〜様専用〟

③ご希望のデザインをデザイン表やデザイン一例をご参照にお知らせ下さい♪【おまかせ】も承ります♪

④デザイン下書き確認、総合計金額決定後、ご決済お願い致します

⑤制作→完成品のご確認→発送

〜料金〜

単品

*くまさんプレート700円〜

*スプーン、フォーク300円〜

*アカシア木製プレート

角型800円

丸型900円

ボウル700円

*名前入り箸単品 250円〜 番号指定+50円

*コースター500円〜

*木目調お椀、コップ各500円 サラダボウル600円

全てのお品物

お持ち込みデザインや書き足しは1箇所+50円〜内容量により変動

〜その他〜

天然木ですので、お色や木目は様々です

丁寧な制作を心がけますが、ハンドメイド作品という事にご理解いただけたら幸いです

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

