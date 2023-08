閲覧頂き、ありがとうございます‼️

閲覧頂き、ありがとうございます‼️これまで登場したFILM RED DXFシリーズのフィギュア纏め売り!⭐ワンピース FILM RED DXFTHE GRANDLINE LADY ☑vol.1 ウタ ☑vol.2 ロビン ☑vol.3 ナミ⭐ワンピース FILM RED DXFTHE GRANDLINE MEN ☑vol.1 ルフィ ☑vol.2 シャンクス ☑vol.3 ゾロ ☑vol.4 サンジ ☑vol.5 サニーくん ☑vol.5 チョッパー ☑vol.6 ルフィ ☑vol.7 ウソップ ☑vol.8 ジンベエ ☑vol.9 ブルック ☑vol.10 トラファルガー・ロー ☑vol.11 バルトロメオ ☑vol.12 フランキー※16個セットでの販売です。バラ売り不可。即購入OK‼️ 宜しくお願い致しますm(_ _)m【状態、梱包等】✅新品、未開封✅個別でプチプチに包み、新品の段ボールに入れて梱包。✅送料込み。メルカリ便【匿名配送】✅プライズ品のため、アーム傷など、ご理解頂ける方のみ、お願い致します。【検索タグ】#ONEPIECE #ワンピース#プライズ 景品ナミゾロサンジウソップフランキーカイドウマガジンチョッパーシャンクス#アミューズメントわのくに ワノくに ワノ国DXFハンコックロビンビビ白ひげMANHOODking of artistGRANDLINE MEN グランドライン メンSweet Style Pirates スイート スタイル パイレーツGLITTER GLAMOURS グリッター グラマラス

