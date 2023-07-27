今季一番 メディキューブ medicube 美顔器 韓国 ダーマエアショット 美容機器

メディキューブ ダーマエアショット

脱毛器！ケノンver8.4

家庭用 ダーマペン

無痛脱毛器♪自動照射♪全身適用❤︎

定価：27,000円

ダーマペン 出血なし サロンやセルフ用に 美肌になりたいなら これ！



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◉使用回数が3回程度なので汚れはなく綺麗な状態です。

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●除菌シートで拭いております。

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商品の情報 商品の状態 未使用に近い

メディキューブ ダーマエアショット家庭用 ダーマペン定価：27,000円◉使用回数が3回程度なので汚れはなく綺麗な状態です。充電コード未使用。説明書あり保証書なし●除菌シートで拭いております。#medicube #ダーマエアショット#美顔器#韓国コスメ#韓国美顔器タイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式防水···防水機能なし

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