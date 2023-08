はじめまして♡

ご覧いただきありがとうございます♡

こちらはうちわ文字オーダーページです( ˶ ᵕ ˶)

こちらのコメントに

①文字

②サイズ

③色合い

④フォント

⑤その他要望

⑥サンプル使用可/不可

⑦背面厚紙補強あり/なし

⑧発送時ダンボール補強あり/なし

をご記入ください

★

(記入例)

①田中

②Mサイズ

③内側から蛍光ピンク→黒→白→グリッターピンク

④フォント①

⑤文字に☆を2つずつ散りばめる、厚紙補強、お急ぎ便(〇/〇までに手元に届くように)

⑥サンプル可能

⑦背面厚紙補強あり

⑧発送時ダンボール補強なし

確認が出来次第順番にお見積もりをさせて頂き、専用ページにてデザイン画像を掲載させていただきます!

お支払いが確認でき次第、作成を進めさせていただき、通常ですと1週間程度で発送します。

※オーダー内容によっては対応できない場合もございます。

※素人作成の為、神経質な方はご購入をお控えください。

※うちわは付属していません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

はじめまして♡ご覧いただきありがとうございます♡こちらはうちわ文字オーダーページです( ˶ ᵕ ˶)こちらのコメントに①文字②サイズ③色合い④フォント⑤その他要望⑥サンプル使用可/不可⑦背面厚紙補強あり/なし⑧発送時ダンボール補強あり/なしをご記入ください★(記入例)①田中②Mサイズ③内側から蛍光ピンク→黒→白→グリッターピンク④フォント①⑤文字に☆を2つずつ散りばめる、厚紙補強、お急ぎ便(〇/〇までに手元に届くように)⑥サンプル可能⑦背面厚紙補強あり⑧発送時ダンボール補強なし確認が出来次第順番にお見積もりをさせて頂き、専用ページにてデザイン画像を掲載させていただきます!お支払いが確認でき次第、作成を進めさせていただき、通常ですと1週間程度で発送します。※オーダー内容によっては対応できない場合もございます。※素人作成の為、神経質な方はご購入をお控えください。※うちわは付属していません

