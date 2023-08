引越しに伴い出品いたします♩

アルミガーデンチェア ゴールド 姫椅子 クッション付



飛騨産業 キツツキマーク ヴィンテージ ダイニングチェア ウィンザーチェア④

*ブランド

希少 Karimoku カリモク RUSTIC 椅子 アンティーク

IKEA

木製ノルディック調チェアー単品/アウトレット/ナチュラル×BK(24)



A depeche ダイニングチェア

*カラー

希少 KOTOBUKI 柳宗理 FRP サイドチェア コトブキ 中古品

座面:グレー

北欧風チェア 赤

脚:ブラック

ダイニングチェア木製 ペーパーコード座面 完成品 人気 組み立て不要 ナチュラル



木製 こたつ椅子 高座椅子 回転式 ビンテージ 2個セット

*サイズ

グリオ様専用 ハーマンミラー イームズ ドゥエルベース レザーチェア

画像2枚目をご確認くださいませ。

sun様専用*美品*IKEA TOSSBERG チェア1脚 グレー②



キツツキ/飛騨産業 無垢材 アームチェア ウィンザーチェア b

*状態

アクタス クヴァドラ ダイニングチェアー 2脚セット モダン 北欧デンマーク

2年ほど前にIKEA TokyoBay店にて購入いたしました。

宮崎椅子製作所 DC09 ウォールナット

他の椅子とも併用しておりました。

ERCOL アーコール フープバックチェア 4本②

ソファーに座ることが多かったこともあり、使用頻度はかなり少ないです。

#2 THONET 曲木 ダイニングチェア プライウッド スタッキングチェア

目立つ汚れ等も自身では見受けられませんが、一度人の手に渡ったものであること、あくまでも中古品であることをご理解くださいませ。

カンディハウス ゴルファー オーク サイドチェア 2脚 ダイニングチェア 北欧風



ホクミン オックスボーチェア 樺材 椅子 ダイニングチェア 北海道民芸家具②

※配送について

マルニ木工 マルニ オットマン①

こちらは解体した状態で配送をさせていただきます。

英国アンティークERCOLアーコールチェア/ダイニングイス椅子(76-105)

送料込とさせていただき、大幅なお値下げはできかねますのでご承知くださいませ。

木製ノルディック調チェアー単品/アウトレット/ナチュラル×BK(29)



カンディハウス ラピス チェア③ダイニングチェア 北欧スタイル スタッキング椅子

※2脚ございますが、どちらも状態はほぼ同等のものとなります。

★激安★ アンティーク ダイニング 椅子 カリモク ドマーニ 英国チェア 2脚

セットでご希望の方につきましても、配送料のこともありますので、それぞれでご購入いただけますと幸いです。

SKB DCBC ダイニングチェア 4脚セット ブラック



Pierre Jeanneret ピエールジャンヌレ 椅子ラタン チェア人気

テイスト···北欧風

商品の情報 ブランド イケア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

引越しに伴い出品いたします♩*ブランドIKEA*カラー座面:グレー脚:ブラック*サイズ画像2枚目をご確認くださいませ。*状態2年ほど前にIKEA TokyoBay店にて購入いたしました。他の椅子とも併用しておりました。ソファーに座ることが多かったこともあり、使用頻度はかなり少ないです。目立つ汚れ等も自身では見受けられませんが、一度人の手に渡ったものであること、あくまでも中古品であることをご理解くださいませ。※配送についてこちらは解体した状態で配送をさせていただきます。送料込とさせていただき、大幅なお値下げはできかねますのでご承知くださいませ。※2脚ございますが、どちらも状態はほぼ同等のものとなります。セットでご希望の方につきましても、配送料のこともありますので、それぞれでご購入いただけますと幸いです。テイスト···北欧風

商品の情報 ブランド イケア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カルテル マスターズ Kartell MASTERS チェア 椅子 ホワイトSE68 CHAIR / PLEASE WAIT to be SEATEDイギリスアンティーク家具 ツイストダイニングチェア 3エリック・バック アームチェア デンマーク ビンテージ チーク材【ventana様 】unicoチェアSOLK オーク材 ライトグレーアンティーク ヴィンテージ ダイニングチェア 椅子 イタリア【美品】Lloyds Antiques ロイズアンティークス ベントウッドチェアGP26 カリガリス ダイニングチェア 2脚セットフリッツハンセンチェア