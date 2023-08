愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー

購入したのですが、知人から別のドライヤーを頂き一度も使っていない新品未使用です。

リファ ドライヤー 正規品 ほぼ新品



デジタルヘアドライヤー Tornado(トルネード)



ABC さま専用ページ



☆リュミエリーナ☆ヘアビューザー エクセレミアム 2D Plus Pro

・高速デジタルブラシレスモーター(110,000rpm)搭載。

新品 Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0G-A

・インテリジェント温度制御システム内蔵。

パナソニック ドライヤー

・インテリジェントNTC熱センサー内蔵。

Dyson Airwrap スタイラー Volume+Shape

・マイクロプロセッサー内蔵により正確に温度を制御。

限定カラー ダイソン ニッケル/レッドヘアスタイラー HS01 赤 エアラップ

・過度な風温による髪のダメージを効果的に防止。

YA-MAN HC-9N SCALP DRYER

・マイナスイオンエミッター内蔵。

チッチッチ様専用

(数千万レベルのマイナスイオンでキューティクルを健全化

LOUVREDO 復元ドライヤー Pro 漆黒

・騒音低減設計。

ReFa BEAUTECH DRYER PRO ドライヤー

・自動クリーニング機能。

ふーじぃ136様専用p.upテラヘルツドライヤー

・マグネット脱着式吹き出し口×2個。

値下げしました!!FUKUGEN PUROヘアドライヤー!!

・350gの業界最軽量。コードの長さは3m。消費電力1200w、風量、熱量は3段階。

パナソニック ヘアドライヤー ナノケア 高浸透ルージュピンクEH-NA0B-RP

カラー...ブラック

dyson airwrap complete

タイプ...ヘアドライヤー

絹女〜KINUJO〜 ヘアドライヤー 送料込み

マイナスイオン...マイナスイオンあり

【難有り】レプロナイザー 4D plus バイオプログラミング

冷風...冷風あり

bioprograming REPRONIZER 4D plus

重量...300g~350g未満

リュミエリーナ REP3D-G-JPレプロナイザー 3D Plus 225



【新品未使用】FEIL plus フィールプラス遠赤外線珪素セラミックドライヤー

価格交渉も検討致しますのでよろしくお願いします。

リファ ビューティックドライヤープロ ブラック

無言購入も問題ございません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

購入したのですが、知人から別のドライヤーを頂き一度も使っていない新品未使用です。・高速デジタルブラシレスモーター(110,000rpm)搭載。・インテリジェント温度制御システム内蔵。・インテリジェントNTC熱センサー内蔵。・マイクロプロセッサー内蔵により正確に温度を制御。・過度な風温による髪のダメージを効果的に防止。・マイナスイオンエミッター内蔵。(数千万レベルのマイナスイオンでキューティクルを健全化・騒音低減設計。・自動クリーニング機能。・マグネット脱着式吹き出し口×2個。・350gの業界最軽量。コードの長さは3m。消費電力1200w、風量、熱量は3段階。カラー...ブラックタイプ...ヘアドライヤーマイナスイオン...マイナスイオンあり冷風...冷風あり重量...300g~350g未満価格交渉も検討致しますのでよろしくお願いします。無言購入も問題ございません。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

★全捨離様専用★Panasonic 2022年製 ヘアードライヤー ナノケアパナソニック ナノケア EH-NA0E ドライヤー