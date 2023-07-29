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愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー

商品の説明

購入したのですが、知人から別のドライヤーを頂き一度も使っていない新品未使用です。
リファ　ドライヤー　正規品　ほぼ新品

デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード)

ABC さま専用ページ

☆リュミエリーナ☆ヘアビューザー エクセレミアム 2D Plus Pro
・高速デジタルブラシレスモーター(110,000rpm)搭載。
新品　Panasonic ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0G-A
・インテリジェント温度制御システム内蔵。
パナソニック　ドライヤー
・インテリジェントNTC熱センサー内蔵。
Dyson Airwrap スタイラー Volume+Shape
・マイクロプロセッサー内蔵により正確に温度を制御。
限定カラー ダイソン ニッケル/レッドヘアスタイラー HS01 赤 エアラップ
・過度な風温による髪のダメージを効果的に防止。
YA-MAN HC-9N SCALP DRYER
・マイナスイオンエミッター内蔵。
チッチッチ様専用
(数千万レベルのマイナスイオンでキューティクルを健全化
LOUVREDO 復元ドライヤー Pro 漆黒
・騒音低減設計。
ReFa BEAUTECH DRYER PRO ドライヤー
・自動クリーニング機能。
ふーじぃ136様専用p.upテラヘルツドライヤー
・マグネット脱着式吹き出し口×2個。
値下げしました！！FUKUGEN PUROヘアドライヤー！！
・350gの業界最軽量。コードの長さは3m。消費電力1200w、風量、熱量は3段階。
パナソニック ヘアドライヤー ナノケア 高浸透ルージュピンクEH-NA0B-RP
カラー...ブラック
dyson airwrap complete
タイプ...ヘアドライヤー
絹女〜KINUJO〜　ヘアドライヤー　送料込み
マイナスイオン...マイナスイオンあり
【難有り】レプロナイザー　4D plus　バイオプログラミング
冷風...冷風あり
bioprograming REPRONIZER 4D plus
重量...300g～350g未満
リュミエリーナ REP3D-G-JPレプロナイザー 3D Plus　225

【新品未使用】FEIL plus フィールプラス遠赤外線珪素セラミックドライヤー
価格交渉も検討致しますのでよろしくお願いします。
リファ ビューティックドライヤープロ ブラック
無言購入も問題ございません。

★全捨離様専用★Panasonic 2022年製 ヘアードライヤー ナノケア

商品の情報

商品の状態新品、未使用

パナソニック ナノケア EH-NA0E ドライヤー
購入したのですが、知人から別のドライヤーを頂き一度も使っていない新品未使用です。・高速デジタルブラシレスモーター(110,000rpm)搭載。・インテリジェント温度制御システム内蔵。・インテリジェントNTC熱センサー内蔵。・マイクロプロセッサー内蔵により正確に温度を制御。・過度な風温による髪のダメージを効果的に防止。・マイナスイオンエミッター内蔵。(数千万レベルのマイナスイオンでキューティクルを健全化・騒音低減設計。・自動クリーニング機能。・マグネット脱着式吹き出し口×2個。・350gの業界最軽量。コードの長さは3m。消費電力1200w、風量、熱量は3段階。カラー...ブラックタイプ...ヘアドライヤーマイナスイオン...マイナスイオンあり冷風...冷風あり重量...300g～350g未満価格交渉も検討致しますのでよろしくお願いします。無言購入も問題ございません。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー

58分钟前

愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
3
8
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商品の情報

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出品者

bf180eb81

 1718

本人確認済
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コメント (8)

bf180eb81
愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー 愛用 デジタルヘアドライヤー　Tornado(トルネード) ヘアドライヤー

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