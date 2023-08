柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

サイズ:38

カラー:ワインレッド

【平置きサイズ】(約㎝)

着丈 90

肩幅 44

身幅 46

ウエスト 36

袖丈 15.5

1度着用し、その後クリーニング済みです。

リボンは取り外し可能。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

