ナイキ エア ジョーダン 6 レトロ 23.5cm

新品未使用 国内正規品

クリーンなホワイトを基調に、ネイビーを差し、特徴的な通気孔や流れるようなソールデザインが引き立つデザイン。

【付属品】

箱付きになります。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

※セール品でのお値下げは難しい場合がございます。

★同サイズをお求めの方★

↓↓

#Forest235

様々なスニーカーを取り扱っています‼︎

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

