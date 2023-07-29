輝い MURO◼️インスタ掲載盤◼️プロモ◼️BIG BLACK◼️DIGGIN◼️ミスプリント 洋楽

☆DIGGIN' WHAT YOU'RE DOIN'
メンズ 拘りレコードセット Vol.5
the clash 7インチレコード
☆BIG BLACK AND HIS CONGREGATION
MY BLOODY VALENTINE loveless 2018版LP
MURO◼️インスタ掲載盤◼️プロモ◼️BIG BLACK◼️DIGGIN◼️ミスプリント
☆UNI / 73114 / MISPRINT / PROMO
Crystal Lake レコード LP メタルコア メタル ハードコア
Al.divino – Fishscale
☆1971年リリース / US SAMPLE COPY
UFO★U.F.O. 1 UK BEACON オリジナル
最終値下げ中◎ Faye Wong 王菲 / Eyes On Me レコード
レコード会社から配布されたサンプルコピー盤で、アー写(2枚)やアーティスト・インフォメーション(4枚)、レーベルのインナースリーヴが付属。
SLAVE TO THE GRIND knotfest様専用です。
NAS illmatic 限定ゴールドEdition LP＋CD
スリーヴとセンターラベルともにミスプリントという初回サンプル。流通規格外の回収盤。
ビートルズ/クリスマス•レコード•ボックス
PINK FLOYD★The Wall UK Harvest オリジナル
MUROインスタ掲載 (2021年9月)
Vincent Gallo ヴィンセント・ギャロ When LP
rhyme poetic mafia レコード g rap
ノート
Red Hot Chili Peppers/Unlimited Love/LP/
Misprinted track A4 as "Vanity" instead of "Variety"
fela kuti unknown soldier フェラクティ レアグルーヴ
The Horace Silver Further Explorations
The error is consistent across the sleeve and the center label.
未使用 Vikter Duplaix - DJ-Kicks / 2 x LP
Eminem カセットテープ 6本セット!!! Cassette Tape
クレジット
FOO FIGHTERS フーファイターズ レコード フジロック 出演
Songwriter, Producer, Arranged By, Lead Vocals, Congas, Sleeve Notes – Big Black
フレディ・グリーン「ミスターリズム」 オリジナルレコード盤 レアJAZZ!
Guitar – Albert Ingrum, "Gary 'Raider' Alexander", Sargeant Sonny
Disco Dub .House. Techno .etc…100枚セット
Organ – Doug Carns
EYES OF BLUE★In Fields Of Ardath UK Merc
Bass – Ron "Organic Nigger" Johnson
Alchemist - Bread 世界125枚限定
Drums – John Boudreaux
AL DIVINO & ESTEE NACK - Akira On Acid
Violin, Strings – Bill Henderson
スティービー・ワンダー STIEVIE WONDER 洋楽 音楽 レコード LP
A.D.E / It's Just Wind レコード
マトリックス
【LP 帯付】特典付 KISS / 続・地獄の全貌 The OriginalsⅡ
Matrix / 73114-A W-2
★★TASTE／ON THE BOARDS
Matrix / 73114-B W-1
【UK盤】 Brandy 「Brandy」・レコード1枚
BLUE CHEER★Outsideinside UK Philips オリジナ
☆盤質：10段階中7評価 (洗浄と仕上げ済み)
The Magnificent Thad Jones BLP1527日本盤
【2枚組10】Radiohead / Kid A / UK盤
☆サイドAにキズ (写真7枚目)
【ハウスのみ】111枚セット ディープハウス DJ クラブ レコード まとめて
Kid Rock-Cocky-レコード 2LP - 初回プレス2001年アメリカ
☆ジャケットに割れと補修 (写真8枚目)
アングラHiphopレコード140枚超えセット
【12"LP】Dinosaur Jr.
☆あくまで「中古レコード」ということをご理解のうえ、ご購入ください。
未使用 Sympathetic Sounds Of Detroit / レコード
Danzig/ダンジグ[輸入盤レコード]
Sam Cooke
【レア盤・USオリジナル】トッド・ラングレン サムシング・エニシング
Stevie Wonder
kiss キッス レコード 地獄への接吻 ダブルプラチナム
Marvin Gaye
新品未開封☆ JAY ROYALE
Curtis Mayfield
ska ロックステディレゲエ 7インチ20枚セット
Al Green
phum viphurit★manchild (LP)
Gil Scott Heron
NAS アルバム7枚セット アナログ レコード
Lee Perry
ALLABOUTEVE ULTRAVIOLET アナログ レコード 新品未使用
PINK FROYD Pipper At The Gates Downレコード
#LP
② Classic / dj premier ft. NAS
#レコード
HOT FLaVORZ シリーズ 23枚セット
#ヤバレコ
T.H.C The Hip-Hop Collection Vol.1 レコード
#場末のディガー
ROY BOOKBINDER TRAVELIN' MAN 激レア レコード
#レコードピンプ
BEATLES★Revolver UK Y/B Parlophone mono
#ヤバいレコード屋さん
ビートルズbeatles/UK PARLOPHON
#探す楽しみ見つける喜び
リュウジ様専用【新品未開封】Scorpionsカラービニール(アナログ盤)2種
#グッドミュージックの末端組織
Thriller (Mobile Fidelity Vinyl 33RPM)
#ディグり続けるんだ指がまっ黒くなるまで
THE ROLLING STONES SAD DAY スウェーデン限定PS
Observe Since ‘98 – Le Dernier Royaume
【nazz@アナログ盤中心様専用】Slave to the Grind + Mr
【US盤】ザ ナック マイ シャローナ / Let Me Out
チェット・ベイカー Chet Baker【USオリジナル盤・美盤・美品・超稀少】
2PACレコード LP3枚セット
PABLO CRUISE アナログレコード5枚
日本盤‼︎ HEARTBREAKERS Ｌ.Ａ.Ｍ.Ｆ. LPレコード
sky ferreira night time,my time
帯付き!シュガーベイブ ソングス アナログ
☆DIGGIN' WHAT YOU'RE DOIN'☆BIG BLACK AND HIS CONGREGATION☆UNI / 73114 / MISPRINT / PROMO☆1971年リリース / US SAMPLE COPYレコード会社から配布されたサンプルコピー盤で、アー写(2枚)やアーティスト・インフォメーション(4枚)、レーベルのインナースリーヴが付属。スリーヴとセンターラベルともにミスプリントという初回サンプル。流通規格外の回収盤。MUROインスタ掲載 (2021年9月)ノートMisprinted track A4 as "Vanity" instead of "Variety"The error is consistent across the sleeve and the center label.クレジットSongwriter, Producer, Arranged By, Lead Vocals, Congas, Sleeve Notes – Big BlackGuitar – Albert Ingrum, "Gary 'Raider' Alexander", Sargeant SonnyOrgan – Doug CarnsBass – Ron "Organic Nigger" JohnsonDrums – John BoudreauxViolin, Strings – Bill HendersonマトリックスMatrix / 73114-A W-2Matrix / 73114-B W-1☆盤質：10段階中7評価 (洗浄と仕上げ済み)☆サイドAにキズ (写真7枚目)☆ジャケットに割れと補修 (写真8枚目)☆あくまで「中古レコード」ということをご理解のうえ、ご購入ください。Sam CookeStevie WonderMarvin GayeCurtis MayfieldAl GreenGil Scott HeronLee Perry#LP#レコード#ヤバレコ#場末のディガー#レコードピンプ#ヤバいレコード屋さん#探す楽しみ見つける喜び#グッドミュージックの末端組織#ディグり続けるんだ指がまっ黒くなるまで