輝い MURO◼️インスタ掲載盤◼️プロモ◼️BIG BLACK◼️DIGGIN◼️ミスプリント 洋楽

☆DIGGIN' WHAT YOU'RE DOIN'

メンズ 拘りレコードセット Vol.5



the clash 7インチレコード

☆BIG BLACK AND HIS CONGREGATION

MY BLOODY VALENTINE loveless 2018版LP



MURO◼️インスタ掲載盤◼️プロモ◼️BIG BLACK◼️DIGGIN◼️ミスプリント

☆UNI / 73114 / MISPRINT / PROMO

Crystal Lake レコード LP メタルコア メタル ハードコア



Al.divino – Fishscale

☆1971年リリース / US SAMPLE COPY

UFO★U.F.O. 1 UK BEACON オリジナル



最終値下げ中◎ Faye Wong 王菲 / Eyes On Me レコード

レコード会社から配布されたサンプルコピー盤で、アー写(2枚)やアーティスト・インフォメーション(4枚)、レーベルのインナースリーヴが付属。

SLAVE TO THE GRIND knotfest様専用です。



NAS illmatic 限定ゴールドEdition LP+CD

スリーヴとセンターラベルともにミスプリントという初回サンプル。流通規格外の回収盤。

ビートルズ/クリスマス•レコード•ボックス



PINK FLOYD★The Wall UK Harvest オリジナル

MUROインスタ掲載 (2021年9月)

Vincent Gallo ヴィンセント・ギャロ When LP



rhyme poetic mafia レコード g rap

ノート

Red Hot Chili Peppers/Unlimited Love/LP/

Misprinted track A4 as "Vanity" instead of "Variety"

fela kuti unknown soldier フェラクティ レアグルーヴ



The Horace Silver Further Explorations

The error is consistent across the sleeve and the center label.

未使用 Vikter Duplaix - DJ-Kicks / 2 x LP



Eminem カセットテープ 6本セット!!! Cassette Tape

クレジット

FOO FIGHTERS フーファイターズ レコード フジロック 出演

Songwriter, Producer, Arranged By, Lead Vocals, Congas, Sleeve Notes – Big Black

フレディ・グリーン「ミスターリズム」 オリジナルレコード盤 レアJAZZ!

Guitar – Albert Ingrum, "Gary 'Raider' Alexander", Sargeant Sonny

Disco Dub .House. Techno .etc…100枚セット

Organ – Doug Carns

EYES OF BLUE★In Fields Of Ardath UK Merc

Bass – Ron "Organic Nigger" Johnson

Alchemist - Bread 世界125枚限定

Drums – John Boudreaux

AL DIVINO & ESTEE NACK - Akira On Acid

Violin, Strings – Bill Henderson

スティービー・ワンダー STIEVIE WONDER 洋楽 音楽 レコード LP



A.D.E / It's Just Wind レコード

マトリックス

【LP 帯付】特典付 KISS / 続・地獄の全貌 The OriginalsⅡ

Matrix / 73114-A W-2

★★TASTE/ON THE BOARDS

Matrix / 73114-B W-1

【UK盤】 Brandy 「Brandy」・レコード1枚



BLUE CHEER★Outsideinside UK Philips オリジナ

☆盤質:10段階中7評価 (洗浄と仕上げ済み)

The Magnificent Thad Jones BLP1527日本盤



【2枚組10】Radiohead / Kid A / UK盤

☆サイドAにキズ (写真7枚目)

【ハウスのみ】111枚セット ディープハウス DJ クラブ レコード まとめて



Kid Rock-Cocky-レコード 2LP - 初回プレス2001年アメリカ

☆ジャケットに割れと補修 (写真8枚目)

アングラHiphopレコード140枚超えセット



【12"LP】Dinosaur Jr.

☆あくまで「中古レコード」ということをご理解のうえ、ご購入ください。

未使用 Sympathetic Sounds Of Detroit / レコード



Danzig/ダンジグ[輸入盤レコード]

Sam Cooke

【レア盤・USオリジナル】トッド・ラングレン サムシング・エニシング

Stevie Wonder

kiss キッス レコード 地獄への接吻 ダブルプラチナム

Marvin Gaye

新品未開封☆ JAY ROYALE

Curtis Mayfield

ska ロックステディレゲエ 7インチ20枚セット

Al Green

phum viphurit★manchild (LP)

Gil Scott Heron

NAS アルバム7枚セット アナログ レコード

Lee Perry

ALLABOUTEVE ULTRAVIOLET アナログ レコード 新品未使用



PINK FROYD Pipper At The Gates Downレコード

#LP

② Classic / dj premier ft. NAS

#レコード

HOT FLaVORZ シリーズ 23枚セット

#ヤバレコ

T.H.C The Hip-Hop Collection Vol.1 レコード

#場末のディガー

ROY BOOKBINDER TRAVELIN' MAN 激レア レコード

#レコードピンプ

BEATLES★Revolver UK Y/B Parlophone mono

#ヤバいレコード屋さん

ビートルズbeatles/UK PARLOPHON

#探す楽しみ見つける喜び

リュウジ様専用【新品未開封】Scorpionsカラービニール(アナログ盤)2種

#グッドミュージックの末端組織

Thriller (Mobile Fidelity Vinyl 33RPM)

#ディグり続けるんだ指がまっ黒くなるまで

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

☆DIGGIN' WHAT YOU'RE DOIN'☆BIG BLACK AND HIS CONGREGATION☆UNI / 73114 / MISPRINT / PROMO☆1971年リリース / US SAMPLE COPYレコード会社から配布されたサンプルコピー盤で、アー写(2枚)やアーティスト・インフォメーション(4枚)、レーベルのインナースリーヴが付属。スリーヴとセンターラベルともにミスプリントという初回サンプル。流通規格外の回収盤。MUROインスタ掲載 (2021年9月)ノートMisprinted track A4 as "Vanity" instead of "Variety"The error is consistent across the sleeve and the center label.クレジットSongwriter, Producer, Arranged By, Lead Vocals, Congas, Sleeve Notes – Big BlackGuitar – Albert Ingrum, "Gary 'Raider' Alexander", Sargeant SonnyOrgan – Doug CarnsBass – Ron "Organic Nigger" JohnsonDrums – John BoudreauxViolin, Strings – Bill HendersonマトリックスMatrix / 73114-A W-2Matrix / 73114-B W-1☆盤質:10段階中7評価 (洗浄と仕上げ済み)☆サイドAにキズ (写真7枚目)☆ジャケットに割れと補修 (写真8枚目)☆あくまで「中古レコード」ということをご理解のうえ、ご購入ください。Sam CookeStevie WonderMarvin GayeCurtis MayfieldAl GreenGil Scott HeronLee Perry#LP#レコード#ヤバレコ#場末のディガー#レコードピンプ#ヤバいレコード屋さん#探す楽しみ見つける喜び#グッドミュージックの末端組織#ディグり続けるんだ指がまっ黒くなるまで

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

THE ROLLING STONES SAD DAY スウェーデン限定PSObserve Since ‘98 – Le Dernier Royaume【nazz@アナログ盤中心様専用】Slave to the Grind + Mr【US盤】ザ ナック マイ シャローナ / Let Me Outチェット・ベイカー Chet Baker【USオリジナル盤・美盤・美品・超稀少】2PACレコード LP3枚セットPABLO CRUISE アナログレコード5枚日本盤‼︎ HEARTBREAKERS L.A.M.F. LPレコードsky ferreira night time,my time帯付き!シュガーベイブ ソングス アナログ