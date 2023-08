★お値引きについて

ご希望額をコメント欄にてお伝え下さいませ。携帯から離れている時も多く、出来るだけ短いやり取りを心掛けております。

------------------------------------

ご覧頂きまして誠にありがとうございます!

極美品★モラビトプルミエ ゴブラン ジャガード ゴールド刺繍 サイドラインパンツの出品です✨

[ブランド]

morabito PREMIER モラビトプルミエ

[アイテムポイント]

日本製、ボタニカル柄、ジャカード、サイドライン、ゴールド刺繍、エレガント、美シルエット、上品、美品

モスグリーンのボタニカル柄に大胆にゴールドの刺繍も織り交ぜたジャガードタイプのタックパンツです✨

ブラックのサイドラインテープをあしらう事で、ゴージャス感とカジュアルなテイストの共存が成立しているハイセンスな一本です✨

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

他にもカジュアルウェアやバッグなど沢山出品中です✨

→ #doblete_casual

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

<目安サイズ感>

ウエスト:72cm

もも幅:32cm

裾幅:17cm

股上:29cm

股下:64cm

※表記サイズ:38

素材:10枚目の画像参照

カラー:モスグリーン、ゴールド、ブラックなど

状態:ほとんど使用感も感じず、とても綺麗なコンディションですので、これからもたくさんお使い頂けると思います。折りたたみジワについては予めご容赦くださいませ。

トップス以外の物はディスプレイ用の為、付属致しません。

商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モラビト 商品の状態 未使用に近い

