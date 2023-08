【メーカー再生品】 LilyBrown ショールカラ―ショートJK SET UP スカートスーツ上下

lilyBrown セットアップです☺︎

1ヶ月ほど前に購入し、新品タグ付きで保管しておりました!

自宅保管、たたみジワ等ご理解の上購入お願いします☺︎

カラー→BEG

サイズ→0(私は普段Mサイズ着用しています)

即購入可能ですがプロフィール文をお読みください!

kastane wcloset nokcha Lawgy リリトウキョウ

Rili Store ナイスクラップ フーズフーチコLOWRYSFARM mystic i am mistywoman roomboutique mellowneon PARTA neuna KBF

韓国 オルチャン amiur who's who chico ABITOKYO emi+ snidel home gelato pique JEANASIS omekashi selectmoca

↓↓

【 クラシカルモードなスタイリングを叶えるショートジャケットとスカートのセットアップ】

【Design/Styling】

トレンドのショートジャケットとロングスカートを「LILY BROWN」らしくアレンジしたセットアップ。ジャケットはクラシカルなムード漂うショールカラーを白襟にしてよりクラシックムードを高めました。スカートは相反してすっきりとしたタイトシルエットでモードなニュアンスをプラス。バックスリットを深めに施し後ろ姿にもポイントを添えています。上下別々で着用もでき、様々な着こなしを楽しめます。

※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。

商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。

※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。

◆モデル(詳細画像):身長163cm バスト80cm ウエスト58cm ヒップ87cm 着用サイズ:1

【サイズ備考】

スカート[0]着丈89cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm、裾幅42.5cm

【製品寸法】

0 : 着丈:39cm,バスト:88cm,袖丈:72cm,肩幅:32cm,裾幅:38.5cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リリーブラウン 商品の状態 新品、未使用

