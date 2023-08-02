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【メーカー再生品】 LilyBrown ショールカラ―ショートJK SET UP スカートスーツ上下

商品の説明

lilyBrown セットアップです☺︎
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1ヶ月ほど前に購入し、新品タグ付きで保管しておりました！
近鉄百貨店　礼服　レディース　5号
自宅保管、たたみジワ等ご理解の上購入お願いします☺︎
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シャネル 00A ココマーク カシミヤ ジップジャケット 総柄シルクスカート

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サイズ→0(私は普段Mサイズ着用しています)
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即購入可能ですがプロフィール文をお読みください！
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【新品タグ付】COMME CA ISMコムサイズム ジャケット＆スカートセット
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【新品・未使用】バーバリーロンドン ウール スカートスーツ

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【 クラシカルモードなスタイリングを叶えるショートジャケットとスカートのセットアップ】
アナイ　Mサイズ　ワンピース　ジャケット

【希少✨】CHANEL❤︎97年　ヴィンテージ　セットアップ　ジャケット&スカート
【Design/Styling】
CHANEL シャネル　スカートセットアップ　フォーマル　金ボタン
トレンドのショートジャケットとロングスカートを「LILY BROWN」らしくアレンジしたセットアップ。ジャケットはクラシカルなムード漂うショールカラーを白襟にしてよりクラシックムードを高めました。スカートは相反してすっきりとしたタイトシルエットでモードなニュアンスをプラス。バックスリットを深めに施し後ろ姿にもポイントを添えています。上下別々で着用もでき、様々な着こなしを楽しめます。
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※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。
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商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。
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※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。
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◆モデル（詳細画像）：身長163cm　バスト80cm　ウエスト58cm　ヒップ87cm　着用サイズ：1
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【サイズ備考】
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スカート[0]着丈89cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm、裾幅42.5cm
BRAHMHN 日本製　上質　上品セットアップ　ノーカラースカートスーツ
【製品寸法】
夏特価 SOIR Rifanne アンサンブル スーツ15
0 : 着丈:39cm,バスト:88cm,袖丈:72cm,肩幅:32cm,裾幅:38.5cm

【新品・洗える】ジュンコシマダ★喪服9号★夏用フォーマルワンピース

商品の情報

商品のサイズS
ブランドリリーブラウン
商品の状態新品、未使用

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lilyBrown セットアップです☺︎1ヶ月ほど前に購入し、新品タグ付きで保管しておりました！自宅保管、たたみジワ等ご理解の上購入お願いします☺︎カラー→BEGサイズ→0(私は普段Mサイズ着用しています)即購入可能ですがプロフィール文をお読みください！kastane wcloset nokcha Lawgy リリトウキョウ Rili Store ナイスクラップ フーズフーチコLOWRYSFARM mystic i am mistywoman roomboutique mellowneon PARTA neuna KBF韓国 オルチャン amiur who's who chico ABITOKYO emi+ snidel home gelato pique JEANASIS omekashi selectmoca↓↓【 クラシカルモードなスタイリングを叶えるショートジャケットとスカートのセットアップ】【Design/Styling】トレンドのショートジャケットとロングスカートを「LILY BROWN」らしくアレンジしたセットアップ。ジャケットはクラシカルなムード漂うショールカラーを白襟にしてよりクラシックムードを高めました。スカートは相反してすっきりとしたタイトシルエットでモードなニュアンスをプラス。バックスリットを深めに施し後ろ姿にもポイントを添えています。上下別々で着用もでき、様々な着こなしを楽しめます。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。◆モデル（詳細画像）：身長163cm　バスト80cm　ウエスト58cm　ヒップ87cm　着用サイズ：1【サイズ備考】スカート[0]着丈89cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm、裾幅42.5cm【製品寸法】0 : 着丈:39cm,バスト:88cm,袖丈:72cm,肩幅:32cm,裾幅:38.5cm

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商品のサイズS
ブランドリリーブラウン
商品の状態新品、未使用

【メーカー再生品】 LilyBrown ショールカラ―ショートJK SET UP スカートスーツ上下

13分钟前

【メーカー再生品】 LilyBrown ショールカラ―ショートJK SET UP スカートスーツ上下

¥10,000 ¥8,500

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