【メーカー再生品】 LilyBrown ショールカラ―ショートJK SET UP スカートスーツ上下

lilyBrown セットアップです☺︎
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1ヶ月ほど前に購入し、新品タグ付きで保管しておりました！
近鉄百貨店 礼服 レディース 5号
自宅保管、たたみジワ等ご理解の上購入お願いします☺︎
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カラー→BEG
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サイズ→0(私は普段Mサイズ着用しています)
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即購入可能ですがプロフィール文をお読みください！
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【 クラシカルモードなスタイリングを叶えるショートジャケットとスカートのセットアップ】
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【Design/Styling】
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トレンドのショートジャケットとロングスカートを「LILY BROWN」らしくアレンジしたセットアップ。ジャケットはクラシカルなムード漂うショールカラーを白襟にしてよりクラシックムードを高めました。スカートは相反してすっきりとしたタイトシルエットでモードなニュアンスをプラス。バックスリットを深めに施し後ろ姿にもポイントを添えています。上下別々で着用もでき、様々な着こなしを楽しめます。
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※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。
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商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。
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※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。
フォーマルスーツ&ワンピース3点セット‼︎
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◆モデル（詳細画像）：身長163cm バスト80cm ウエスト58cm ヒップ87cm 着用サイズ：1
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スカート[0]着丈89cm、ウエスト67cm、ヒップ91cm、裾幅42.5cm
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【製品寸法】
夏特価 SOIR Rifanne アンサンブル スーツ15
0 : 着丈:39cm,バスト:88cm,袖丈:72cm,肩幅:32cm,裾幅:38.5cm
【新品・洗える】ジュンコシマダ★喪服9号★夏用フォーマルワンピース
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|リリーブラウン
|商品の状態
|新品、未使用
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|リリーブラウン
|商品の状態
|新品、未使用