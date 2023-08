ご覧いただきありがとうございます。

◉コメント

大手百貨店で購入しましたが使用しないため出品します。

収納袋もお付けします。

定価より大幅にお値引きしました。

◉特徴

定番の3WAYバッグのラージサイズは、1泊2日の旅行にも使えるサイズ感。

PLAN Cのアイコン"フィリ&ビアンカ"のスケッチプリント。

ハンドバッグ・トートバッグ・片掛け&斜め掛けショルダーバッグとして使用可能。

雨なども弾きやすくマザーズBAGとしてもおすすめ。

◉PLAN Cとは

<プラン シー>は、<マルニ>の創業デザイナーであるコンスエロ・カスティリオーニの娘カロリーナ・カスティリオーニがクリエーティブディレクターを務めるブランド。

◆商品詳細

ブランド:PLAN C

品名:"フィリ&ビアンカ"3WAYトートバッグ ラージ

カラー:イエロー

寸法(cm):

縦43cm、横60cm、マチ14cm

ショルダー72-118cm、持ち手高さ(黒)27cm、持ち手高さ(赤)6cm

※サイズの若干の誤差はご了承ください。

素材:

本体 綿100%(ポリウレタン樹脂)

持ち手 ナイロン

製造:イタリア製

状態:新品 未使用 タグ付き

定価:91,300円(税込)

備考:

・大手百貨店にて購入の正規品

・小さく梱包し発送予定

・ブランドにプランシーがないため「マルニ」にて出品

・新品未使用ですがあくまで個人保管

・プリント製品のため多少のインク飛び・インク移りの可能性あり(画像参照)

カラー···イエロー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···コットン

バッグサイズ···A4サイズ収納可

レディース ウィメンズ ショッピングバッグ ショルダーバッグコットン100 made in italy ハイブランド ラグジュアリーブランド 高級ブランド

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

✅即購入OK ✅送料無料 ✅安心の匿名配送

⭐️ほかにも順次出品中⭐️

#あらじんSHOPのレディース商品一覧

#あらじんSHOPのアパレル商品一覧

#あらじんSHOPの商品一覧

◉ご不明点などはお気軽にコメントしてください

◉プロフィール内容にご理解の上でご購入おねがいします

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。◉コメント大手百貨店で購入しましたが使用しないため出品します。収納袋もお付けします。定価より大幅にお値引きしました。◉特徴定番の3WAYバッグのラージサイズは、1泊2日の旅行にも使えるサイズ感。PLAN Cのアイコン"フィリ&ビアンカ"のスケッチプリント。ハンドバッグ・トートバッグ・片掛け&斜め掛けショルダーバッグとして使用可能。雨なども弾きやすくマザーズBAGとしてもおすすめ。◉PLAN Cとは<プラン シー>は、<マルニ>の創業デザイナーであるコンスエロ・カスティリオーニの娘カロリーナ・カスティリオーニがクリエーティブディレクターを務めるブランド。◆商品詳細ブランド:PLAN C品名:"フィリ&ビアンカ"3WAYトートバッグ ラージカラー:イエロー寸法(cm): 縦43cm、横60cm、マチ14cm ショルダー72-118cm、持ち手高さ(黒)27cm、持ち手高さ(赤)6cm ※サイズの若干の誤差はご了承ください。素材: 本体 綿100%(ポリウレタン樹脂) 持ち手 ナイロン製造:イタリア製状態:新品 未使用 タグ付き定価:91,300円(税込)備考:・大手百貨店にて購入の正規品・小さく梱包し発送予定・ブランドにプランシーがないため「マルニ」にて出品・新品未使用ですがあくまで個人保管・プリント製品のため多少のインク飛び・インク移りの可能性あり(画像参照)カラー···イエロー柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···コットンバッグサイズ···A4サイズ収納可レディース ウィメンズ ショッピングバッグ ショルダーバッグコットン100 made in italy ハイブランド ラグジュアリーブランド 高級ブランド 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜✅即購入OK ✅送料無料 ✅安心の匿名配送⭐️ほかにも順次出品中⭐️ #あらじんSHOPのレディース商品一覧 #あらじんSHOPのアパレル商品一覧 #あらじんSHOPの商品一覧◉ご不明点などはお気軽にコメントしてください◉プロフィール内容にご理解の上でご購入おねがいします〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

