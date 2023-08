ご覧頂き誠にありがとうございます。

Contax IIa 本体

迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。

HASSELBLAD HC-1 + ライカ R8用視度補正レンズ(-2.0)



ニコン Nikon Ai-s Micro Nikkor 105mm F/2.8

古物商許可取得済み

ニコンF2AS/DPー12 NIKKOR 50/1.8

大阪府公安委員会 第622020183592号

Nikon F2 フォトミック ブラックボディー(整備品)



Canon FD 20-35㎜ F3.5L

商品紹介

ローライフレックス プラナー f2.8

今回、紹介させていただく商品は

RICOH AUTO HALF E2 ★モルト張替済★ リコー オートハーフ



キャノン Canon Autoboy D5

MAMIYA UNIVERSAL PRESS

セール!富士フイルム ナチュラNS NATURA NS デジカメ フィルム付き

MAMIYA-SEKOR P 127mm F4.7

完動美品二眼レフMinolta cord

≪ファインダーマスク付き≫

オリンパス PEN mini「E-PM1」



★希少★Leica D.R.P Ernst Leitz Wetzlar #253

でございます。

Canon AE-1 Program フィルムカメラ レンズ付き50mm1.4



[良品] マミヤ m645 アイピース for M645 1000s



FUJIFILM チェキ instax mini40 + 専用ケース

商品詳細

yuuuuu♡ 様専用 Canon 4sb ボディのみ ライカ Lマウント

使用感少な目でこの機種にしては綺麗です!

konica c35 ケース付き

ファインダーマスク、縦位置三脚アダプターつき!

美品 オリンパス ミュー III ZOOM 150 ケースリモコン付



-83- KONICA コニカ C35EF ピッカリコニカ 分解整備済の完動美品

■外観

Mamiya RZ67 PRO + 90mm f/3.5 マミヤ



YASHICA Mat-124G ヤシカ 二眼レフ カメラ

使用に伴うスレキズ程度は見られますが、

【美 愛をこめて】Nikomatブラック+zoom-NIKKOR 43-86

全体的に綺麗な外観を維持しています。

★売約済み★ CONTAX TVS ★全ての動作確認済! 完動品!液漏れなし!



[良品] Nikon F3 HP 35mm Film Camera

お写真多数あげておりますので

★カリメロプリシラ様専用★ CANON EOS KISS 7

併せてご確認くださいませ。

ブロニカ Bronica NIKKOR-O 50mm F2.8



【貴重、完動品】蛇腹 フィルムカメラ

レザー・グリップに劣化等なく 綺麗です。

KODAK GOLD 200 36枚撮 10パック

ザラザラ感も残っており非常に良い手触りです。

Olympus Pen F キリ番110000 w/38mm f1.8 Lens



OM-2SP 50mm 1.8 ボディ レンズ分解整備済 露出計 シャッター正常

マウント綺麗です。

FUJIFILM 富士フイルム GA645zi 中判カメラ ジャンク



Canon New F-1 アイレベル + NEW FD 50mm F1.8

圧着板綺麗です。

☆整備済みです^^☆MINOLTA HI-MATIC E ⑤



ヴィンテージ カメラ 大量セット Nikon S2 Canon RICOHなど

モルト張り替えが必要です。

希少!ポラロイド ポケット Xiao Instant camera 昭和レトロ

光線漏れはありません。

美品 CONTAX G2 Black 京セラ本家ZeissOH品 きれいです。



CANON AE1カメラ他レトロ

■ 光学

作例必見★オリンパス PEN EE2 ★完動品 !赤ベロOK!★フィルム入門に!



CONTAX TVS ジャンク

ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。

昭和 サンヨー食品 抽選プレゼント サッポロ一番 カメラ

うすクモリがありますが、

Nikon ニコン F2 フォトミック 50㎜レンズ付き

ファンダーを覗くと気にならず視界良好です。

【完動品】Nikon FE &NIKKOR-S・C Auto 50mm F1.4



A20 / ニコン Nikon F100 ボディ /4710B

レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。

記録用カラーフィルム30本まとめ売り

中玉に極小のカビ2.3がありますが

MINOLTA TC-1 [作動品・純正革ケース付]

クモリ、バルサム切れはなくクリアな状態です。

限定1台 希少 640番 ニコンF 本体 貴重チックマークレンズ 送料無料



rolleiflex 3.5fプラナー(6/20日頃まで限定)

絞り羽に油じみございません。

MAMIYA RZ67 PROFESSIONAL 中判フィルムカメラレンズキット



MAMIYA C330 MAMIYA-SEKOR 65mm #3942242

撮影に影響のない綺麗な状態です。

大特価ペンタックス ME SUPER 大口径SMCP-M 50/2 完動品#H



Mamiya RB67 Pro SD+120Film+Polaroid マミヤ



完動品◎NIKON ニコン FE ブラック ボディ フィルムカメラ 防湿庫管理3

■ 動作

makina W67 プラウベル マキナ W67



オリンパス Olympus OM10 w/ 50mm f1.4 #2269

絞りはしっかりとしたクリック感で

OLYMPUS PEN 初代PEN オリンパス ペン 初代ペン フィルムカメラ

問題無く全域作動しております。

【中判カメラ】ASAHI PENTAX 6×7 TTL グリップ付き☆



MAMIYA UNIVERSAL PRESS #4146101

ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。

【動作確認済】 KONICA BiG mini NEO-R c0130-3x p



instax mini LiPlay チェキ ダークグレイ対応フィルム10枚付き

シャッターはダイアル数値に応じて

1586 Mamiya 645 PRO ボディ マミヤ 中判カメラ

概ね正確に変化しています。

アンティーク カメラ MAMIYA220

バルブも問題ありません。

フィルムカメラ名機●Leica R4S●Elmarit●135mmライカ一眼レフ



✨動作品✨OLYMPUS オリンパス μ ⅲ 135 フィルムカメラ

巻き上げ、巻き戻しは

Canon AE-1 PROGRAM、fd 35-70mm F3.5-4.5

ダミーフィルムにて確認しております。

057【PENTAX ME】メンテ・整備済み、即撮影グッツをプレゼント



CANON av-1 セット

2重像くっきり見えており

【FUJI】GSW690III カメラ フィルムカメラ 富士フイルム

合致しております。

Canon P Rangefinder ポピュレール Film Camera



Pentax 6x7 中判一眼レフ

異音など気になる不具合なく

◆INSTAX MINI 90 ネオクラシック【美品】

基本動作良好です。

マミヤ645用 セコールc 110mm f2.8



SX-70 SONAR オートフォーカスモデル

快適な撮影をお楽しみいただけます。

フランツ・コッホマン Korelle Enoldar-Anastigmat



Nikon F アイレベル NIKKOR-S Auto 50mm F1.4

● お届けする内容

ペンタックス フィルムカメラ PENTAX MX SMC 50mm F1.7



ニコン Nikon Fフォトミック

・カメラ本体

CONTAX ST + planar f1.4 50mm

・リアボディキャップ

完動品 ◉ Nikon F3 単焦点レンズ付き フィルムカメラ

・レンズキャップ

Fujifilm「Natura 1600」フィルム5本セット

・レンズフィルター

Schneider Kreuznach HM 180mm F5.6 MC

・引き蓋

ミノルタ SRT101 & MC ROKKOR-PF 55mm F1.7 #04

・ファインダーマスク

Canon Ⅳ SB改 極美 ヴィンテージ

・縦位置三脚アダプタ

完動品◆極美品【付属品多数◆昭和レトロなエモい写り】Canon Autoboy2

・スプール

Nikon フィルムカメラ&レンズセット



完動品 Olympus mju Zoom 115 オリンパス フィルムカメラ

おすすめの一品です!ぜひご検討ください!

❁完動/美品❁Nikon ニコン F2 ASフォトミック ブラック ボディ



NIKON FE

また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、

[良品] Pentax FB-1 FC-1 Angle Finder



Mamiya 645 PRO TL フィルムカメラ 本体のみ

商品到着より14日間、返金保証をいたしますので

【動作確認済/モルト張替済】★FUJICA ST605★ボディ2台 訳あり♪



ニコン F2 フォトミックA ズームレンズ付 やや難あり 中古品

安心してご購入ください。

富士フイルム instax チェキ



【動作確認済】 Nikon Nikomat FT2 A0405-5x y

#マミヤ

Nikon フィルムカメラセット F50D

#MAMIYA

レトロ カメラ レンズ 大量 まとめうり

#Mamiya

【C2061】希少(レッド) 美品 オリンパス Olympus XA2 A11

#FUTUREクリエイト

Fuji PROVIA 400X RXP 120 5本

#カメラ女子

Polaroid Now i-Type ホワイト 未使用

#昭和レトロ

[10]MINOLTA SRT101 真鍮 ROKKOR-PF 55 F1.8

#フィルムカメラ

商品の情報 ブランド マミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます。迅速丁寧、心を込めてお取引をさせて頂きます。古物商許可取得済み大阪府公安委員会 第622020183592号商品紹介今回、紹介させていただく商品はMAMIYA UNIVERSAL PRESSMAMIYA-SEKOR P 127mm F4.7≪ファインダーマスク付き≫ でございます。商品詳細使用感少な目でこの機種にしては綺麗です!ファインダーマスク、縦位置三脚アダプターつき!■外観使用に伴うスレキズ程度は見られますが、全体的に綺麗な外観を維持しています。お写真多数あげておりますので併せてご確認くださいませ。レザー・グリップに劣化等なく 綺麗です。ザラザラ感も残っており非常に良い手触りです。マウント綺麗です。圧着板綺麗です。モルト張り替えが必要です。光線漏れはありません。■ 光学ファインダー内わずかにチリ・ホコリがあります。うすクモリがありますが、ファンダーを覗くと気にならず視界良好です。レンズは使用に伴うチリ、ホコリの混入があります。中玉に極小のカビ2.3がありますがクモリ、バルサム切れはなくクリアな状態です。絞り羽に油じみございません。撮影に影響のない綺麗な状態です。■ 動作絞りはしっかりとしたクリック感で問題無く全域作動しております。ヘリコイドも適度な重さでスムーズです。シャッターはダイアル数値に応じて概ね正確に変化しています。バルブも問題ありません。巻き上げ、巻き戻しはダミーフィルムにて確認しております。2重像くっきり見えており合致しております。異音など気になる不具合なく基本動作良好です。快適な撮影をお楽しみいただけます。● お届けする内容・カメラ本体・リアボディキャップ・レンズキャップ・レンズフィルター・引き蓋・ファインダーマスク・縦位置三脚アダプタ・スプールおすすめの一品です!ぜひご検討ください!また上記以外の破損や動作不良があった場合でも、商品到着より14日間、返金保証をいたしますので安心してご購入ください。#マミヤ #MAMIYA#Mamiya#FUTUREクリエイト#カメラ女子#昭和レトロ#フィルムカメラ

商品の情報 ブランド マミヤ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[良品] Asahi Pentax ウッドホットシュー左手グリップRolleiflex 3.5A /ZeissTessar OH済み フィルム付き完動品◇極美品【昭和レトロ◆澄んだ色彩のエモい写り】人気機Canon AF35M【美品】希少 CONTAX T2 Limited Black 限定生産2000台OLYMPUS PEN FT ハーフサイズ フィルムカメラMINOLTA X-700チェキ専用スマホプリンター Link2 SPACE BLUE 純正ケースsetMinolta-35 MODEL ll + OLYMPUS- PEN EE-3Contax IIa 本体HASSELBLAD HC-1 + ライカ R8用視度補正レンズ(-2.0)