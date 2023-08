■Nike Air Jordan 1 Retro High "City Of Flight"

■ナイキ エアジョーダン1 ハイ "シティ オブ フライト"

■26.5cm

■専用箱 あり

■出品日 2023/06/13

エアジョーダン1ハイカット、2018年に販売されたモデルです。

2018年2月にロサンゼルスのステイプルズ・センターで開催された"NBA ALLSTAR GAME 2018"に合わせて発売された「AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG "CITY OF FLIGHT"」、アッパーは上質なブラックのタンブルレザー、アウトソールはクリアソールに仕上げ、インソールにはロサンゼルスの市内マップからインスパイアされたグラフィックが落とし込まれています。

状態もよく、上質なレザーなのでまだまだ長く使える一足です。

写真の追加希望や、ご質問はお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

