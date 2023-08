使用によるわずかなキズありますが、サビやクラック無いです。室内で保管し小まめに調整、グリスアップ、洗車してました。フレーム、パーツもとてもきれいです。

【値下げ交渉⭕️】CANNONDALE CAAD9 ロードバイク



「キャノンデール・アドバンスド・アルミニウム・デザイン」略してCAAD。

ステムインテグレーション、BB30、極太ダウンチューブ、Slice Premiumフロントフォーク、アワーグラス・シートステーなど、当時の最高技術で作られたアルミ最強のレーシングロードバイクです。

フレームはキャノンデールの自社工場生産で滑らかな溶接、最後の「Made In USA」です。現在のCAADと違い拡張性の高い規格です。初心者から上級者までお勧め出来ます!最高のコンディション、唯一無二、価値あるバイクです!

SPEC

サイズ 52

カラー Race Red w/White and Black accents

フロントフォーク Slice Premium フルカーボン

BB SHIMANO DURA-ACE SM-BB9000

チェーン SHIMANO DURA-ACE CN-HG901

フロントディレイラー SHIMANO FD5800

リヤディレイラー SHIMANO RD5800 GS

クランクセット SHIMANO FC5800 50-34 170

カセットスプロケット SHIMANO CS5800 11-32 11s

ブレーキ SHIMANO BR5800

シフトレバー SHIMANO ST5800

ホイール SHIMANO RS10

タイヤ Vittoria zaffiro 25c

ハンドル RITCHEY COMP 400mmコンパクト

バーテープ SUPACAZ

ステム SHIMANO PRO PLT 100mm ±6°

サドル Fizik ALIONE R3 Kium

シートピラー SPECIALIZED カーボン 27.2mm

ペダル SHIMANO URTEGRA PD6800 カーボン

シートクランプ チタンボルト

トップキャップ SUPACAZ

ボトルホルダー SUPACAZ red/black

サイクルコンピュータ CATEYE AVVENTURA

ライト LEZYNE 1000EL

セーフティライトSYNC KINETIC

チェーンロック GIANT

ケータイロック REC MOUNT

商品の情報 ブランド キャノンデール 商品の状態 やや傷や汚れあり

