APPLE MWP22J/A

beyerdynamic DT 1350 CC



【新品】BOSE SOUNDSPORT FREE MIDNIGHT BLUE

EARABLES有

HAN-KUN×Skullcandyヘッドフォン/BLACK 黒

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

Shokz Opencomm UC 骨伝導ヘッドセット

IN EAR有

beats solo3 wireless silver

True Wireless: TRUE WIRELESS

SONY ネックスピーカー SRS-WS1(純正カバーつき)

WIRED: NO WIRED

MOMENTUM 4 Wireless White +BTD600

WIRELESS

beyerdynamic DT990PRO 開放型モニターヘッドホン

color: WHITE

【みのーさん専用】SONY MDR-M1ST

コードレス種類: 増設HP

大特価早い者勝ち Apple AirPods Pro MWP22J/A

ノイズキャンセリング有

Taku様専用 OpenRun SKZ-EP-000003

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

(希少) Bose QuietComfort 35 Ⅱ カラーカスタム

ヘッドセット属性: 携帯電話

Razer BARRACUDA PRO BLACK

ヘッドホン種類: 密閉型HP

【美品】SHOKZ OPENCOMM C102

マイク有

SONYヘッドホン WH-XB910N BZ

伝送種類: Bluetooth

AirPods Pro(第2世代)エアポッズ プロ MQD83J/A

加速度センサー有

SONY WF-L900/WM LinkBuds ワイヤレスイヤフォン

外音取り込み機能: マイク式

Anker PowerConf H700 アンカー ワイヤレス ヘッドセット

音声アシスタント機能有

S2980 SONY WH-1000XM3 Bluetooth ワイヤレスノイズ



即購入 OK!!! Anker サウンドコアQ45

#Apple

ゼンハイザー HD560S ※2023年6月6日新品で購入・国内正規品

#APPLE

AirPods Max MGYH3J/A スペースグレー 新品未開封品



koss ports pro ヘッドホン ベージュ

購入は2021年です。ケースをつけていたため大きな傷はありませんが、細かい擦れ傷などはございます。神経質な方はご遠慮ください。除菌シートで掃除済みです。箱や付属品は全てついております。バッテリーも普通に使用していて、問題ありませんでした。

最終値下げ!オーディオテクニカMX50wh

接続タイプ···ワイヤレス

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

APPLE MWP22J/AEARABLES有HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICROIN EAR有True Wireless: TRUE WIRELESSWIRED: NO WIREDWIRELESScolor: WHITEコードレス種類: 増設HPノイズキャンセリング有バンドタイプ種類: インナーイヤータイプヘッドセット属性: 携帯電話ヘッドホン種類: 密閉型HPマイク有伝送種類: Bluetooth加速度センサー有外音取り込み機能: マイク式音声アシスタント機能有#Apple#APPLE購入は2021年です。ケースをつけていたため大きな傷はありませんが、細かい擦れ傷などはございます。神経質な方はご遠慮ください。除菌シートで掃除済みです。箱や付属品は全てついております。バッテリーも普通に使用していて、問題ありませんでした。接続タイプ···ワイヤレス

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

【新品・未使用・未開封】 AirPods Max スペースグレイaudio-technica ATH-MSR7B ガンメタリックATH-M50x audio-technicaAirPodsMax APPLE AIRPODS MAX SPACE GRAY【新品未使用】audio−technica ATH-MVL2 TS BLACKソニー WH-1000XM4 B ワイヤレスヘッドホンJabra EVOLVE2 75 UC BLACK 充電スタンド付きbose SOUNDSPORT FREE (未使用、未開封)LogicoolゲーミングヘッドセットG733 Light speed