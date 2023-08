最低価格の ポケモンセンター　メタルチャーム　セット キーホルダー

プロフ必読願います。

୨୧ へんしんメタモン マスコットセット

ご購入者様はプロフ内容を承諾いただいたものと受け取らせていただきますので気持ちのいいお取引のため、プロフ必読願います^ ^

時折りこちらからお取引の続行か否かをお聞きさせていただくことがあります。

商品

全国図鑑 メタルチャーム

エレズン ストリンダー

マッギョ

アブソル

ボルケニオン

マギアナ

ユキハミ モスノウ

ニャスパー ニャオニクス

ガラルポニータ ガラルギャロップ

ズガドーン

(画像のものが全てです。)

状態

新品未開封

ですが、台紙がよれていたりダメージがあるものがございます。

神経質な方はご遠慮ください。

参考

他の商品との同梱で300円引きいたします。

上記ご了承の方のみ、ご検討ください。

全国図鑑 ポケモン ポケモンセンター メタルチャーム チャーム キーホルダー

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

プロフ必読願います。 ご購入者様はプロフ内容を承諾いただいたものと受け取らせていただきますので気持ちのいいお取引のため、プロフ必読願います^ ^時折りこちらからお取引の続行か否かをお聞きさせていただくことがあります。商品全国図鑑 メタルチャームエレズン ストリンダーマッギョアブソルボルケニオンマギアナユキハミ モスノウニャスパー ニャオニクスガラルポニータ ガラルギャロップズガドーンツンデツンデミミッキュフーパ(画像のものが全てです。)状態新品未開封ですが、台紙がよれていたりダメージがあるものがございます。神経質な方はご遠慮ください。参考他の商品との同梱で300円引きいたします。上記ご了承の方のみ、ご検討ください。全国図鑑 ポケモン ポケモンセンター メタルチャーム チャーム キーホルダー キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

