ご覧頂きまして、ありがとうございます(о´∀`о)

☆ お値下げしました。☆

580,000円スタート→495,000円

以前に、限定品につき全国在庫が最終一点だったために阪急メンズ大阪MONCLER直営店から取寄せ購入しました。間違いなく正規品ですのでご安心下さい。

限定モデルの中でも、最も日本入荷数量が少なかった初サイズ(67L)でしたので、貴重なコレクションとして保管しておりました。

尚、保管に伴って外箱には凹やぶれ、本体は何回か触れておりますので若干の傷等はあるかと思います。写真をご確認のうえ、上記をご理解頂ける方のご検討を宜しくお願い致します。

※1 未使用品です。(一度でも人の手に触れたモノになりますので、未使用に近いと表示しております。)

※2 付属品は購入時のモノ(取扱説明書、ギャランティ、付属ポーチetc…)写真が全てとなります。

※3 外箱に送付状を貼り、発送させて頂く予定です。

《商品の特徴》

世界で初めてリモワが提案する新機能

「エレクトロニック・タグ(Eタグ/電子タグ)」搭載

スーツケース本体に搭載されたデジタルディスプレイにはエアラインの情報や手荷物引換証の詳細が記されます。

このディスプレイはe-ink(電子ペーパー)の採用により、省電力と高い視認性が実現。さらには、万が一電池が切れてしまってもディスプレイの内容が消えずに残ります。

【電子タグ優位性】

・自宅から手荷物のチェックインが可能

・専用のチェックインカウンターで通過可能

・スーツケースの位置確認が可能 etc…

(詳細はホームページ等をご参照下さい。)

【商品詳細】

サイズ:(約)高さ68cm x 幅45cm x 奥行28cm

容量: 67リットル

重量:(約)6.6kg

色:ブラック

素材:アルミニウム

品番: 924.90.00.2

※すり替え防止の為、大変恐縮ですが返品やクレームは不可とさせて頂きます。

※高額商品になりますので、ご購入の際はコメントをお願い致します。

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド リモワ 商品の状態 未使用に近い

