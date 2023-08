ロレックスのトラッカーキャップになります。

デッドストックの綺麗なコンディションです。

ROLEXのロゴは刺繍でデザインされており

色はダークグリーン

USA製で形が本当にカッコ良いです。

made in USAの刻印ございます。

後ろでサイズ調整できるフリーサイズです。

流行り廃りなく長年愛用出来る

正真正銘の良いキャップです。

お探しでした方も多いと思います。

この機会をお見逃しなく。

形崩れ防止の為、

段ボールにてご配送致します。

商品の情報 ブランド ロレックス 商品の状態 新品、未使用

ロレックスのトラッカーキャップになります。デッドストックの綺麗なコンディションです。ROLEXのロゴは刺繍でデザインされており色はダークグリーンUSA製で形が本当にカッコ良いです。made in USAの刻印ございます。後ろでサイズ調整できるフリーサイズです。流行り廃りなく長年愛用出来る正真正銘の良いキャップです。お探しでした方も多いと思います。この機会をお見逃しなく。形崩れ防止の為、段ボールにてご配送致します。

