snow peak NOASOBI のあそび Canvas ToteBag Olive オリーブ カーキ

サイズ M

キャンバス" 野遊び "トートバック 限定

新品未使用ですが、神経質な方は購入ご遠慮願います。

即、購入オッケーです。

日頃からスノーピークをご愛用いただいているお客様限定アイテムとして販売していた、自然と街と家をシームレスに繋げる「キャンバス“野遊び”トートバッグ」にオリーブの新色が登場しました。

しっかりとしたコットン生地に、キャンプ道具を入れて、キャンプの手荷物トートバッグや、お仕事にも使えるシンプルなロゴデザインになっています。

PCはもちろん書類や上着を入れてビジネス用にも活躍するトートバッグです。休日は、レジャーシートや水筒、ブランケットを入れ近くの公園に出かけるときにもピッタリです。自然、街、お家どこへ行くにも使うにも活躍する、定番トートバックです。

Mサイズは、マルチに使える丁度よいサイズ感。

A4サイズの書類や、ブランケットなどを入れられるサイズ感です。

キャンプに持って行きたいサイズ感です。

Mサイズには、中にドリンクホルダーがついており、ステンレス真空ボトルタイプMがすっぽり入ります。物を入れた際に自立する為、物の出し入れが便利で、側面が汚れにくいのが特徴です。ロゴは刺繍であしらっています。

■サイズ詳細

M/高さ29cm 幅30cm 奥行き15cm ハンドル高さ20cm

■内容量:M:12L

■素材 100%COTTON 原産国 中国製

関連商品

即購入オッケーです。

カラー···グリーン

トートバッグ種類···トートバッグ

素材···綿(キャンバス/帆布)

柄・デザイン···無地

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

