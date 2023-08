ご覧頂きありがとうございます(⑅•ᴗ•⑅)♪*

※購入希望の方はご購入前にお手数ですがプロフィールをお読みくださいm(_ _)m

数ヶ月前にプライズ商品として手に入れたSanrio❤︎ハンギョドン❤︎の非売品 大きな収納バッグと❤︎GRL❤︎で1~2年前に購入し1回自宅のみで着用したルームウェア セットアップです。

大きな収納バッグ(ケース) 平置き採寸

横 約41cm

高さ 約32cm

奥行き 約27cm

ポケットの数 外側に5個 ※未使用・タグ付き

セットアップ 上 平置き採寸

着丈【約64cm】(+パーカー 約38cm)

肩幅【約45cm】

袖丈【約19cm】

身幅【約53cm】

裾幅【約53cm】

ショートパンツ

総丈【約34cm】

ウエスト【約39cm】

裾幅【約33cm】

大切に保管していましたが、傷みや汚れほつれや色褪せ、保管時のシワなど見落としがある場合がありますので、自宅保管品だということをご理解のうえでのご購入よろしくお願い致しますm(_ _)m

▫️発送方法▫️

送料込み 匿名配送

メルカリ便でコンパクトにしての発送となります。

※発送はいちばん安い方法でと考えております。これに伴いまして、梱包するにあたりシワなどができる可能性があることをご理解くださいm(_ _)m

※即購入okです。

※申し訳ありませんが基本お値下げ不可です。バラ売りは不可です。

※即購入してくださる場合のみ気持ち程度ですがお値下げ可能です。コメントをいただければ必ず返信いたします(コメント逃げはやめて下さい)。

本当に気持ち程度です。すみません (* ᴗ ᴗ)⁾⁾

⭐️この他にも様々なジャンルの商品を出品していますのでよろしければご覧くださいm(_ _)m

キーワード

サンリオ

GRL グレイル

grl✖︎サンリオコラボ

なりきりハンギョドン

しまむら

アベイル

パジャマ

Little Twin Stars

キキララ

ハローキティ

マイメロ

ポムポムプリン

クロミちゃん

みんなのたあ坊

けろけろけろっぴ

ポチャッコ

パタパタペッピー

るるる学園

あひるのペックル

シナモンロール

コレクション

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンリオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド サンリオ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

