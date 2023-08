Swarovski Kris Bear Only For You

スワロフスキー クリスベア あなただけ

2012年 限定

スワロフスキーの貴重な廃盤作品です。

参考価格45,540円

キャビネットに飾っておりました。

お箱はございません。

証明書・ケアアドバイスカードはお付けいたします。

ご了承いただける方のみのご購入をお願いいたします。

すり替え防止のため、ご返品はご遠慮ください。

スワロフスキー製品他にも出品しております。

商品の情報 ブランド スワロフスキー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

