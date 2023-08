こちらで若干のシミあり商品を購入しました。2.3回着用しましたが、最近出番がないためお好きな方にお譲りしようと思います。

MARIHA(マリハ)フラワーロングワンピース

前出者さまは、とても誠実で素敵な方です。着用回数は10回ほどだそうです。

シミ汚れはドレープもあって全く気になりませんでした。

気負わずミナペルホネンを着るのには良いかと思います。

お色は、light beige です。

ミナペルホネン独特の薄いピンクがかったようなグレージュです。

サイズは 38 ですが、身幅80cm、着丈が105cmくらいでとてもゆったりしています。

素材がcotton 100%で、お家で洗濯できます。

たっぷりと布を使ったふんわりとしたデザインが可愛く、ジーンズともよく会うと思います。

特に羽織として着ると下に落ちるドレープとラインがとても美しくて素敵です。

適度なハリ感と特徴の、着込むほどに馴染むオールシーズンお召しいただけるアイテムです。

胸に白い蝶々が一匹止まっています。

ボタンは白いチェコボタンです。

ミナペルホネンがお好きで細かいことに気になさらない方よろしくお願いします。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミナペルホネン 商品の状態 やや傷や汚れあり

