『癖ある遊び心』をコンセプトに、流行や人気に左右されない、どのジャンルにもとらわれない独自スタイルのコレクションを提案し、世界的にも評価が高いジャパンブランド【FACETASM / ファセッタズム】と、アメリカワークウェアの3大ブランドのひとつで、カジュアルウェアの雄と称される【Dickies / ディッキーズ】とがコラボ展開したモデルのひとつで、印象的なサスペンダーのデザインに特徴がある【SUSPENDER PANTS / サスペンダーパンツ】というモデル名のワークパンツです。

ベースになっているパンツは、ディッキーズのアイコニック的な存在になっている人気の定番ワークパンツ874 WORK PANTS、そこに着脱ができるワンショルダータイプとFACETASM刺しゅう入りのツーショルダータイプのオリジナルサスペンダー2本を用意しカスタマイズ感を演出、気分によって履き方のスタイルを変えられるところがポイントになってます。

素材には丈夫なポリコットン素材を採用、作業現場での強い摩擦や汚れにも耐えられるように設計されているのでアウトドア使いはもちろんですが、874のストレートシルエットと、サスペンダーとの相性は抜群で格好良く、そのスタイリッシュなフォルムからタウンユースのコーデにも問題なく落とし込めます。

購入時の定価は2万4200円(税込)、タグ付きの未使用品で購入後はビニール袋に入れた状態で大切に保管しているので、素人目線になりますがきれいな状態です。

メイドインチャイナ、素材はポリエステル65%、綿35%、サイズ4(XL相当)、平置きの素人採寸ですがウエスト約80cm、股上約31cm、股下約78cm、裾幅約23cm、わたり約31cm、色(ネイビー系)です。

素材特有のはじめからあるシワ、折り畳みシワ、流通や保管などに伴う極微細なスレなどはご了承ください。

シルエット...ストレート

季節感...春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ファセッタズム 商品の状態 新品、未使用

