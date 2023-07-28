【時間指定不可】 高品質アメジストドーム A3 パワーストーン 鉱物標本 天然石 紫水晶 置物

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【美品】ビンテージ フクロウ 陶器 貯金箱 置物 インテリア 工芸品 N3

商品スペック

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中國美術 景泰蓝 七宝焼 將軍罐 茶葉罐 置物

高品質アメジストドーム クラスター

縞黒檀の彫刻釣り人像

産地:ウルグアイ

一枚板 衝立



2個セット 市松模様 招き猫 中サイズ まねきねこ 置物 焼き物 瀬戸焼 日本製

☆無言購入、即購入も歓迎します。

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☆天然石の為、色むら等ありますがご理解ください。

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☆原石好きな方にもオススメです。

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◆備考

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アメジストは日光に弱いです。

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紫外線によって退色する性質があります。設置する場所については、何カ月も直射日光の当たる場所に置くのは避けることを推奨いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます^ - ^商品スペック高品質アメジストドーム クラスター産地:ウルグアイ☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石の為、色むら等ありますがご理解ください。☆原石好きな方にもオススメです。◆備考アメジストは日光に弱いです。紫外線によって退色する性質があります。設置する場所については、何カ月も直射日光の当たる場所に置くのは避けることを推奨いたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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