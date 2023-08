+‥‥‥‥‥‥‥‥+

【極美品】イチ アンティークス リネン100% 花柄ワイドロングワンピース

ご覧頂きありがとうございます。

最終値下げ!CUP IN CAMI DRESS

ご購入前に必ずプロフィール欄をご確認ください。

おまとめ ボッシュ ユナイテッドアローズ ラエフ エイチビューティーアンドユース

+‥‥‥‥‥‥‥‥+

ameri vintage フレアワンピース



MARCHE' DE SOEUR フローフリルワンピース ロングワンピース

商品3点まとめになります

<洗濯機可能>ジョーゼット シャーリング ワンピース



【新品未使用】サカイ デニム地 ワンピース ブラック M シャツワンピース



春夏/DOROTHEE SCHUMACHER/シルク フリル ワンピース

マツオインターナショナル センソユニコ

ドロストワンピース

萌(もゆる)MOYURUのワンピースです。

isabel marant etoile ワンピース ミディドレス サイズ36

中古品・自宅保管商品ですので、

ユナイテッド トウキョウ コーラルフレア ワンピース

ご理解のある方のご購入をお待ちしております。

★着物リメイク★泥染大島紬チュニックワンピース



HYKEワンピース

柔らかな感じの薄手のワンピースです、

最終値下げ DOT MESH ONE PIECE

ポケット両脇にあります。

JUSGLITTY 《有楽町マルイ限定》フラワー刺繍ドッキングワンピース

後ろボタンと前と後ろの真ん中にスリットがある

美品★カネコイサオ 花柄 ロング ワンピース 半袖 フレア 襟 総柄 緑

デザインです。

■美品 ユナイテッドアローズ TOKYO 定価2,3万円 上品シャツワンピース



☆最終値下げ☆rrrrrrrrr ナインアール オールシーズンVネックワンピース

色はグレーと黒。

アメリヴィンテージ チュールドッキングドレス

画像は平置きなので大きく見えますが

夏 春物大きいサイズロング丈ゆったりワンピース森女風女性出勤適用qo

着用する大きくは感じないと思います、個人の感想です。

LAGUNAMOON. LADYウエストクロスナローレースワンピース



ヘムフリルマーメイドスカート ココナッツボタンキャミソール セット

サイズはM~Lサイズと記載、

萌MOYURU☆ビックワンピース

ゆったりしているサイズに感じます、

オフショルワンピース

下記「素人平置き採寸」も参考にしてください。

【Curensology&UNIVERSAL OVERALL】ジャンパースカート



❁¨̮evam eva コットンボイルワンピース

数回使用で状態はいいと思いますが

新品タグ付き JUSGLITTY カーデ付7分袖スカラネックニットワンピース

ホームクリーニングして

ADAM ET ROPE' フォールドダイプリントワンピース

簡単にアイロンかけたまま保管していました。

ピンクのイブニングドレス(購入時8万円相当)

シワがありアイロンができていない箇所もありますので

チュールパネルドレス

気になる方は画像をよくご確認いただき、

*黒留袖(鶴)の着物リメイク*バルーン型フォーマルワンピース***

ご理解ご了承のうえご検討ください。

Cecilie Bahnsen セシリーバンセン 白ワンピース



【希少】マリハ 春の月のドレス モノトーン 総柄 Vネック フレンチスリーブ

中古品、自宅保管であることを、

定価以下 ANDMARY メリラシアーロングドレス

素人検品ですので見落としがある場合のご理解ご了承を含め、

ameri MANY WAY AIRY VEIL DRESS 最終値下げ

ご検討ご購入をお願いします。

コンパクトGALERIE VIE コットンツイル ノースリーブマキシワンピース



FRAY♡ウエスト リブ ドッキング プリント ワンピース

◆マツオインターナショナル表記サイズ:インド製 綿100%

未使用品La Totalite NE QUITTEZ PASドビーVネックドレス

詳細は画像を確認ください。

エターナルローズミディワンピース



オケージョンシリーズ 2wayレースキリカエワンピース

◆素人平置き採寸:前たて真ん中スリットまで(襟から下)約90cm、

ameri vintage LAKECURVETRICOTRIBDRESS

前身ごろ一番長い箇所約104cm

ダブルスタンダードクロージング カシュークルワンピース



ローレンらフローレン ワンピース

+‥‥‥‥‥‥‥‥+

PHILIPPE VENET vintage 仏製 シャツワンピース

◎コメントなしやコメント対応中、交渉中でも、メルカリのシステム状【早く購入された方】を優先とさせて頂きます。

CELFORD セルフォード カシュクールドッキングワンピース

◎「取り置き」「専用ページ」の受け付け、対応はしておりません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

+‥‥‥‥‥‥‥‥+ご覧頂きありがとうございます。ご購入前に必ずプロフィール欄をご確認ください。+‥‥‥‥‥‥‥‥+商品3点まとめになりますマツオインターナショナル センソユニコ萌(もゆる)MOYURUのワンピースです。中古品・自宅保管商品ですので、ご理解のある方のご購入をお待ちしております。柔らかな感じの薄手のワンピースです、ポケット両脇にあります。後ろボタンと前と後ろの真ん中にスリットがあるデザインです。色はグレーと黒。画像は平置きなので大きく見えますが着用する大きくは感じないと思います、個人の感想です。サイズはM~Lサイズと記載、ゆったりしているサイズに感じます、下記「素人平置き採寸」も参考にしてください。数回使用で状態はいいと思いますがホームクリーニングして簡単にアイロンかけたまま保管していました。シワがありアイロンができていない箇所もありますので気になる方は画像をよくご確認いただき、ご理解ご了承のうえご検討ください。中古品、自宅保管であることを、素人検品ですので見落としがある場合のご理解ご了承を含め、ご検討ご購入をお願いします。◆マツオインターナショナル表記サイズ:インド製 綿100%詳細は画像を確認ください。◆素人平置き採寸:前たて真ん中スリットまで(襟から下)約90cm、前身ごろ一番長い箇所約104cm+‥‥‥‥‥‥‥‥+◎コメントなしやコメント対応中、交渉中でも、メルカリのシステム状【早く購入された方】を優先とさせて頂きます。◎「取り置き」「専用ページ」の受け付け、対応はしておりません。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド センソユニコ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BCBGMAXAZURIA希少ワンピース【タグ付き、送料込み】ROPE(ロペ) ワンピース/パーティードレス【R’IAM】 レースマキシワンピース【IENA】キャミワンピース size38 ベージュ人気♪ティッカ スクエアビッグロングシャツ ストライプ 青 白 aa7sacai x KAWS 迷彩切替ワンピース 2JUSGLITTY ドットロングワンピース