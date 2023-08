今回、紹介させていただく商品は、

でございます。

お探しだった方は、

この機会に是非ご購入ください!

● コンディション

■ 外観コンディション

ボディ、液晶画面は経年によるスレ・キズがございますが、

問題なくご使用頂ける商品です。

コマンドダイヤルに若干ガタがございますが、使用上全く問題ございません。

べたつきなどもなく快適にご使用頂けます。

■ 光学コンディション

液晶画面の表示は問題ございません。

フラッシュも発光を確認しました。

■ 動作チェック

動作確認済みの商品です。各動作は問題ございません。

なお、万が一記載以外の不具合があった場合は

返品対応させて頂きます。

安心してご購入ください。

● お届けする内容

・カメラ本体

・ボディキャップ

・ストラップ

・バッテリー

・バッテリーチャージャー

※安心の無水アルコール除菌をすべての商品に実施済み!!

◆◇注意事項◇◆

■ きれいな中古品であっても、あくまでUSEDです。商品の外観・程度の感じ方は主観による個人差がありますので、完璧を求める方、特に神経質な方、中古品にご理解のない方、新同品コレクターの方はご入札をお控え下さい。

写真は光等の関係で、実物と若干違う場合があります。

■ 初期不良の際は到着後3日以内にご連絡下さい。

※ ボディの自然故障につきましては到着後3日以内に、ご返送頂ければ返品保証対応とさせて頂きます。(メカニカルに限ります)

#Nikon

#ニコン

#ミラーレスカメラ

#502035

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 やや傷や汚れあり

