新品?正規品 ディーゼル DIESEL 1dr バッグ　黒 ショルダー ショルダーバッグ

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ショルダーに付け替えたりハンドバッグとして付け替えたりできてとても可愛いバッグとなってます。

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韓国アイドルのTWICEの方たちも愛用のDIESELです♡

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サイズ: 縦13cm横20cmマチ5cm素人寸法ですので多少の誤差などがございますのでご理解お願い致します。

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イタリア正規店から取り寄せをしました。

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※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

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商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。

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※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

こちら大人気シリーズDIESELの1drのショルダー付きハンドバッグになります。ショルダーに付け替えたりハンドバッグとして付け替えたりできてとても可愛いバッグとなってます。韓国アイドルのTWICEの方たちも愛用のDIESELです♡素材：カーフレザー100％サイズ: 縦13cm横20cmマチ5cm素人寸法ですので多少の誤差などがございますのでご理解お願い致します。イタリア正規店から取り寄せをしました。※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。 ※ 並行輸入品は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、縫製の甘い部分などがある可能性がございます。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します

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