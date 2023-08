【すぐ遊べるセット】PS2 PlayStation2 SCPH-75000 CB チャコールブラック 本体セット

PS2薄型です。

通常の動作確認に加え、中古品でも気持ち良く使っていただけるように

本体・付属品の簡易清掃・ディスククリーニングメンテナンスまで行った整備品です。

◆清掃・メンテナンス箇所一覧◆

[本体等]

・外装アルコール清掃(匂い/ベタつき軽減)

[ディスクドライブ]

・レンズクリーニング(読み取り性能向上)

◆商品内容◆

・本体(SCPH-75000) (チャコールブラック)

・コントローラー (ブラック)

・電源ケーブル

・AVケーブル

・ACアダプター

・化粧箱(内箱あり)

追加 ・PS2用メモリーカード追加 3個 1200円

・コントローラー追加 1個 1200円

化粧箱に傷みがありますが、アルコール清掃済みですので気持ちよくお使いいただけます!!

◆動作確認リスト◆

・電源ボタン、ディスクオープンボタン動作 OK

・PS2ソフトの読み込み OK

・PS1ソフトの読み込み OK

・DVDの読み込み OK

・CDの読み込み OK

・映像、音声出力 OK

◆オプション◆

・PS1用メモリーカード追加 400円増し

・PS2用メモリーカード追加 400円増し

・コントローラー追加 1200円増し

※オプション希望の場合は購入する前にご連絡ください。

本体には欠けや割れ等はありませんが、通常使用による経年劣化(擦れ・色のくすみ)などございます。

本体の扱いにつきまして、横置きでの使用をオススメしてます。

ps2の仕様上、縦置きでですとディスクの読み込みが遅れる可能性もあるので

良好に使用するには横置きを推奨します。

☆注意事項/追記★

動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は入札をお控え下さい。

写真が全てですので不明な点はご質問ください。

他にもゲーム機を販売しております。

複数購入の際は割引をさせて頂きますので

コメントにてお申し付けください。

商品の情報 ブランド プレイステーション2 商品の状態 目立った傷や汚れなし

