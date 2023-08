人気商品は サイズ2■新品モンクレールx CRAIG GREENダウンCOOLIDGEメンズ ダウンジャケット

●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)

【ブランド】

MONCLER(モンクレール)GENIUS(ジーニアス)

CRAIG GREEN(クレイググリーン)

【モデル】

COOLIDGE GIUBBOTTO/クーリッジ(メンズ)

ダウンジャケット/ダウンパーカー

09H-4139500-C0343

【素材】

表地:ナイロン100%

中綿:ダウン90%、フェザー10%

【カラー】

490 (レッド)

【付属品】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)

【コンディション】

新品未使用

(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)

【サイズ】

●サイズ2 (日本 男性サイズM相当)

身幅約58cm、前着丈約62cm、メインジップ約66.5cm、 後ろ着丈約70cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約64.5cm、肩幅約47.5cm

【コメント】

2019-2020AW モンクレール(MONCLER) ジーニアスライン(GENIUS) CRAIG GREENのダウンジャケットCOOLIDGE(メンズ)です。

フードは取り外し可能です。定番商品ですので、長く着ていただけると思います。

●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。

●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。

●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。

●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。

#moncler

#モンクレール

【MONCLER/モンクレール/GENIUS/ジーニアス/CRAIG GREEN/クレイググリーンCOOLIDGE/クーリッジ】【メンズ/2019-2020AW/秋冬/フード付きダウンジャケット/ダウンパーカー/490/レッド/ホワイト/グレー】

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。●手元にありますのですぐに発送可能です。●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。(ホログラムタグ、QRコードあり。)【ブランド】MONCLER(モンクレール)GENIUS(ジーニアス)CRAIG GREEN(クレイググリーン)【モデル】COOLIDGE GIUBBOTTO/クーリッジ(メンズ)ダウンジャケット/ダウンパーカー09H-4139500-C0343【素材】表地:ナイロン100%中綿:ダウン90%、フェザー10%【カラー】490 (レッド)【付属品】タグなど写真に写っているもの(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)【コンディション】新品未使用(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)【サイズ】●サイズ2 (日本 男性サイズM相当)身幅約58cm、前着丈約62cm、メインジップ約66.5cm、 後ろ着丈約70cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約64.5cm、肩幅約47.5cm【コメント】2019-2020AW モンクレール(MONCLER) ジーニアスライン(GENIUS) CRAIG GREENのダウンジャケットCOOLIDGE(メンズ)です。フードは取り外し可能です。定番商品ですので、長く着ていただけると思います。●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。●当商品は、正規店・直営店から購入しております。安心してご購入下さい。#moncler#モンクレール【MONCLER/モンクレール/GENIUS/ジーニアス/CRAIG GREEN/クレイググリーンCOOLIDGE/クーリッジ】【メンズ/2019-2020AW/秋冬/フード付きダウンジャケット/ダウンパーカー/490/レッド/ホワイト/グレー】

