[宅送] 36AM /加湿器 2.2L 象印 スチーム式ホワイト EE-RP35-WA 加湿器

在庫が手元にある商品しか出品しておりません。

★2点以上の購入で100円割引させて頂きます★

※購入宣言不要です!

※土日・祝日は返信が遅れる場合がございます。

発送は月・水・金のみさせて頂きます。ご了承下さい。

※配送トラブル・不良品等の問題が生じた場合、

対応しますので評価前にお願いします。(評価後では対応できません。)

【発送方法】ヤマト運輸・佐川急便

お届け先が、北海道・東北(別途400円)

沖縄・離島(別途800円)のお客様には

送料がかかりますのでご購入前にお声がけください。

【36AM】加湿器 2.2L 象印 フィルター不要 木造6畳 プレハブ洋室10畳対応 スチーム式 自動加湿3段階 ホワイト EE-RP35-WA

メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)

カラー:ホワイト

容量:2.2L

床面積:16 Square Meters

稼働時間:27 時間

加湿方式:スチーム式(沸騰させたきれいな蒸気を約65℃まで冷ましてお部屋を加熱します)

加湿容量:最大350ml/h

タンク容量:2.2L

加湿適応床面積(目安):木造和室~6畳(10平方メートル)・プレハブ洋室~10畳(16平方メートル)

連続加湿時間:6時間(強運転時)・27時間(弱運転時)

消費電力:最大985W

本体サイズ:24.0(W)×26.0(D)×27.5(H)cm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【36AM】加湿器 2.2L 象印 フィルター不要 木造6畳 プレハブ洋室10畳対応 スチーム式 自動加湿3段階 ホワイト EE-RP35-WA

在庫が手元にある商品しか出品しておりません。

★2点以上の購入で100円割引させて頂きます★

※購入宣言不要です!

※土日・祝日は返信が遅れる場合がございます。

発送は月・水・金のみさせて頂きます。ご了承下さい。

※配送トラブル・不良品等の問題が生じた場合、対応しますので評価前にお願いします。(評価後では対応できません。)

【発送方法】ヤマト運輸・佐川急便

お届け先が、北海道・東北(別途400円)沖縄・離島(別途800円)のお客様には送料がかかりますのでご購入前にお声がけください。

メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)
カラー:ホワイト
容量:2.2L
床面積:16 Square Meters
稼働時間:27 時間
加湿方式:スチーム式(沸騰させたきれいな蒸気を約65℃まで冷ましてお部屋を加熱します)
加湿容量:最大350ml/h
タンク容量:2.2L
加湿適応床面積(目安):木造和室~6畳(10平方メートル)・プレハブ洋室~10畳(16平方メートル)
連続加湿時間:6時間(強運転時)・27時間(弱運転時)
消費電力:最大985W
本体サイズ:24.0(W)×26.0(D)×27.5(H)cm

