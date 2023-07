LILY BROWN / リリーブラウン

Reversible MA-1



オーガンジーカットJQブルゾン

color*アイボリー

size*FREE

着用回数*3回

素材*

表側:ポリエステル75%

ナイロン25%

裏側:ポリエステル100%

リブ部分:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

原産国*中国

アイテム紹介*

オリジナルのマテリアル使いで

モードに仕上げたブルゾン

【Design/Styling】

オリジナルの繊細な花模様を透け感のあるオーガンジーカットジャガードで表現したブルゾン。ツイルの上にオーガンジーを重ねることで、生地に立体感と奥行きを出しています。着丈に前後差を付けることで、ボトムスとスタイリングしやすいフォルムをメイク。後ろは丸みが出るようなシルエットにする事でフェミニンで柔らかい印象に仕上げています。リブで切り替えたセーラー風の襟や袖のユーティリティポケットなどこだわりのディテールにも注目。

【Fabric】

オリジナルの花柄オーガンジーカットジャガードを使用しました。

アウター

ブルゾン

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リリーブラウン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

LILY BROWN / リリーブラウンオーガンジーカットJQブルゾンcolor*アイボリーsize*FREE着用回数*3回素材*表側:ポリエステル75%ナイロン25%裏側:ポリエステル100%リブ部分:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%原産国*中国アイテム紹介*オリジナルのマテリアル使いでモードに仕上げたブルゾン【Design/Styling】オリジナルの繊細な花模様を透け感のあるオーガンジーカットジャガードで表現したブルゾン。ツイルの上にオーガンジーを重ねることで、生地に立体感と奥行きを出しています。着丈に前後差を付けることで、ボトムスとスタイリングしやすいフォルムをメイク。後ろは丸みが出るようなシルエットにする事でフェミニンで柔らかい印象に仕上げています。リブで切り替えたセーラー風の襟や袖のユーティリティポケットなどこだわりのディテールにも注目。【Fabric】オリジナルの花柄オーガンジーカットジャガードを使用しました。アウターブルゾン

