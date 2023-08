1995年にラスベガスで行われた、『Mike Tyson vs Peter McNeeley』のTシャツです。

この試合は、刑務所に入って長いブランクから復活したマイク・タイソンの復帰戦です。

サイズXL

TULTEXタグ

右肩部に極小のピンホールあり

肩幅52 身幅55 着丈75

カラー...ブラック

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

