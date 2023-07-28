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数量限定価格!! ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明 鏡(立て掛け式)

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ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
土日祝の発送は行っておりません。ご了承ください。
C740新品未使用アウトレット品60cm幅アンティーク風ミラー 姿見ホワイト

ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
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ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
毎日のメイクが楽しくなるLEDライト付き卓上ハリウッドミラー。
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ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
14個の高輝度LEDライト付きで
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しっかりと照らしてくれます。
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また2色のモードでの光の調整が可能。
ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
メイクはもちろん自撮りなどにもおすすめのアイテム。
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また大画面なのでメイクをしながら
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お顔全体のバランスの確認が出来るのも嬉しいポイント。
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10倍拡大鏡もついているのでアイメイクなどの
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細かい作業にも活躍してくれそう。
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デスクなどに置いてドレッサーとして使うことはもちろん
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鏡の裏面には壁掛け用の取り付け金具がついているので
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省スペースに壁掛けとしてもお使いいただけます。
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※注意※
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こちらの商品は【ワレモノ注意】商品になっております。
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開封時はご注意ください。
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万が一、割れや破損があった場合は
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交換等にてご対応させて頂きますのでご連絡ください。
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仕様
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■カラー：シルバー
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▷他のカラーをお求めの場合はコメント欄にて確認ください。
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■サイズ：約　縦512mm、横620mm、奥行100mm
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■梱包サイズ：約　68cm×60cm×37cm
C740新品未使用アウトレット品60cm幅アンティーク風ミラー 姿見ホワイト
■材質：ミラーガラス、アルミフレーム、木製土台
ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明
■付属品：ミニミラー、電源プラグ、組み立てツール
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■重量：約　7.5kg
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■組み立て：お客様組立（下の台をつけるだけの簡単組立）
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※沖縄県全域と離島部に該当する地域への配送は別途送料を頂戴いたしますので、ご購入前にお問い合わせくださいませ。
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#さくらのメイクアイテム
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ミラー ハリウッドミラー 女優 鏡 卓上 卓上鏡 卓上ミラー LEDライト ライト付き 女優 ライト 大型 幅62cm 高さ50cm タッチ操作 タッチパネル 2色ライト 拡大鏡付き 10倍拡大鏡 ドレッサー用 壁掛け 化粧 メイク ホワイト シルバー

ハリウッドミラー 卓上鏡　女優　メイク　化粧　美肌　美白　LED 照明

商品の情報

商品の状態新品、未使用

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ご購入前にコメントをお願いしております◡̈土日祝の発送は行っておりません。ご了承ください。商品説明毎日のメイクが楽しくなるLEDライト付き卓上ハリウッドミラー。14個の高輝度LEDライト付きでしっかりと照らしてくれます。また2色のモードでの光の調整が可能。メイクはもちろん自撮りなどにもおすすめのアイテム。また大画面なのでメイクをしながらお顔全体のバランスの確認が出来るのも嬉しいポイント。10倍拡大鏡もついているのでアイメイクなどの細かい作業にも活躍してくれそう。デスクなどに置いてドレッサーとして使うことはもちろん鏡の裏面には壁掛け用の取り付け金具がついているので省スペースに壁掛けとしてもお使いいただけます。※注意※こちらの商品は【ワレモノ注意】商品になっております。開封時はご注意ください。万が一、割れや破損があった場合は交換等にてご対応させて頂きますのでご連絡ください。仕様■カラー：シルバー▷他のカラーをお求めの場合はコメント欄にて確認ください。■サイズ：約　縦512mm、横620mm、奥行100mm■梱包サイズ：約　68cm×60cm×37cm■材質：ミラーガラス、アルミフレーム、木製土台■付属品：ミニミラー、電源プラグ、組み立てツール■重量：約　7.5kg■組み立て：お客様組立（下の台をつけるだけの簡単組立）※沖縄県全域と離島部に該当する地域への配送は別途送料を頂戴いたしますので、ご購入前にお問い合わせくださいませ。#さくらのメイクアイテムMR001rnミラー ハリウッドミラー 女優 鏡 卓上 卓上鏡 卓上ミラー LEDライト ライト付き 女優 ライト 大型 幅62cm 高さ50cm タッチ操作 タッチパネル 2色ライト 拡大鏡付き 10倍拡大鏡 ドレッサー用 壁掛け 化粧 メイク ホワイト シルバー

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メーカー純正品[充電不要 1年保証] ハリウッドミラー 女優鏡 ホワイト

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