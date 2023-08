レアリティ···★

PSA BGS

この度はこちらの商品に興味をもっていただきまして、ありがとうございます。

お値段交渉もぜひぜひよろしくお願いします。

取引終了まで誠心誠意対応させていただきますのでよろしくお願い致します!

【商品の説明】

•【完美品級】 わるいリザードン 濃厚赤艶 ロケット団の逆襲 psa 9(1個)になります。

•完美品級という状態にかなりの自信がありますので、とにかく綺麗なものをお求めの方にオススメです。

•状態にご満足いただけない場合には必ず返金等誠実に対応させていただきす

•かなり赤みの強い個体になります。

【商品の状態】

状況 :

❶centering⇒

特にズレは確認されません。

❷corners⇒

ダメージは全く確認されず非常に綺麗です。

❸edges⇒

ダメージは全く確認されず非常に綺麗です。

❹surface⇒

表面裏面共に傷や汚れは全く確認されません。

日焼け等による脱色は一切確認されず非常に綺麗な濃い赤艶です。

❺PSA鑑定ケース⇒

ケースに傷や汚れはなく非常に良い状態です。

【注意事項】

•この商品を入手した後は暗所において大切に保管していましたが、初期傷等が気になるお客様は大変申し訳ございませんがご購入をご遠慮くださいませ。

•PSAケーススリーブにつきましては、装着したまま放置した場合ケースに傷や痕が残る事象が過去に発生したため現在は使用を中止しております。

【発送の際】

•発送の際は、ジップロック+保護袋+紙封筒+プチプチ+更に頑丈な外袋でしっかりと水濡れ衝撃緩和対策をして迅速に発送させていただきます。

#25周年

#ポケモン

デッキシールド

ポケセン

仰天のボルテッカー

爆炎ウォーカー

ムゲンゾーン

リザードン

psa

アメイジングレア

拡張パック

コレクション ムーン

コレクション サン

サン&ムーン

ミラクルツイン

ドリームリーグ

ウルトラフォース

迅雷スパーク

オルタージェネシス

VMAXライジング

反逆クラッシュ

マリィ

シャイニースターv

連撃ウーラオス

一撃ウーラオス

双璧のファイター

漆黒のガイスト

イーブイヒーローズ

vmaxクライマックス

フュージョンアーツ

レジェンド

legend

旧裏

e

eカード

eシリーズ

ポケモンカードe

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

