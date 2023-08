※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。

着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。

素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。

サイズ フリー 調節可

周囲約59

深さ約14

ツバの長さ約7

素人寸法になります。

カラー ネイビー ホワイト 総柄

ビンテージ 、アメリカンニードルのNYロゴ総柄キャップです。

ビンテージ感がありながらも、流行りのスタイルにハマりそうなデザインです。

小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。

EPOCH(エポック)creek(クリーク)geek(ジーク)alwayth(オールウェイス)bedlam(ベドラム)l.l.bean(エルエルビーン)old GAP(オールドギャップ)polo(ポロラルフローレン )esow(エソウ)ecwcs(エクワックス)jhakx(ジャークス)RWCHE(ローチ)son of the cheese(サノバチーズ)new era(ニューエラ)700fill 1ldk、cup and cone、j.crew、old stussy、supreme、Mondaysuck、カーハート、パタゴニアとの相性もいいと思います。

その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。

ナイキ ・ アディダス ・ プーマ ・ チャンピオン ・ ラルフローレン ・ トミー・stussy等 USA製 80s 90s ヴィンテージ古着 トップスであれば レディース シャツ Tシャツ の夏物から トラックジャケット スウェット パーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロン アノラック ジャケット等の商品も出品中です。

1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

