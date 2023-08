品質保証 BURBERRYS CLASSICSバーバリーズクラシックスチェック柄長袖シャツ シャツ

ご覧頂きまして、ありがとうございます。

PORTS シャツ メンズ XS イタリア製 ブラック 夏コーデ 美品



YANUK シャツ



50s NORTHTRAIL ヴィンテージ ネルシャツ 開襟 ループカラー

◯商品名

初期 Bathing Ape アベイシング エイプ トライバルカモ 開襟シャツ

Burberrys OF LONDON CLASSICS CHECK PATTERNED LONG SLEEVE SHIRT MADE IN JAPAN/バーバリーズオブロンドンクラシックスチェック柄長袖シャツ

RAF BY RAF SIMONS パッチ フードドッキングシャツ 01aw



90s Giorgio Armani シャツ Made in Italy



individualized shirts bshop別注

◯サイズ

supreme Cherry Rayon S/S Shirt ブラウン

表記サイズ 2

★50s CASALOMA ギャバ オープンカラーレーヨンシャツ ヴィンテージ

肩幅:45cm

AURALEE Washed Finx Twill Big Shirts

身幅:51cm

Our Legacy Coco Crochet Shirt シャツ

着丈:72.5cm

ポールスミス Paul Smith 22SS マッププリント シャツ

袖丈:肩上から60cm 脇下から51cm

激レア 90s 日本製 mcgregor 無地 開襟シャツ オープンカラー



【美品】Supreme×Martin Wong レーヨンシャツ Lサイズ



RRL ダブルアールエル ラルフローレン アロハシャツ 総柄 半袖 コットン

◯素材

GIVENCHY シャツ ブルー×チェック メンズ 39 Mサイズ

綿100%

17AW Supreme Sacred Hearts Oxford Shirt



ワコマリア マフィアシャツ



新品ブランドタグ付きO Projectシャツ

◯カラー

peacemaker ピースメーカー peace maker 七部袖 7分袖

ベージュ系

WACKOMARIA 無惨絵 アロハシャツ Mサイズ お化け



daiwapier39 半袖シャツ M 在原みゆ紀着用カラー



フランクアンドアイリーン ポプリンシャツ

◯コンディション

【新品未使用】ラルフローレン ポロベア 長袖シャツ オックスフォード 白 XL



ブルックスブラザーズ シアサッカー ボタンダウンシャツ 半袖 ストライプ

こちらのお品物のコンディションはAです。

AURALEE 19AWスーパーライトウールチェックシャツ



WACKO MARIA STRIPED REGULAR COLLAR SHIRT

S 新品に近いもの

Frank&Eileenフランクアンドアイリーン PAUL 限定 長袖シャツ

A 比較的状態のいいもの

CreativeDrugStore × TTT_MSW アロハシャツ Lサイズ

B 一般的な使用感があるもの

kolor 20SS HALF SLEEVE 半袖シャツ 柄シャツ アロハ

C 使用感がやや目立つもの

SUNSURF サンサーフ アロハシャツ 桜祭り Sサイズ

D 使用感が多いものおよびジャンク品

90s Polo Ralph Lauren the big shirt



★未使用★VERSACE メンズ シャツ 上品 綿100% メドゥーサボタン

*ただし当店の基準による

old stussy オールドステューシー インド製 半袖 チェック シャツ



ポロラルフローレン 刺繍ロゴ 長袖 総柄 ストライプ シャツ 2枚おまとめ



【RESONATE GOODENOUGH】90s パッチワーク 半袖 白シャツ

◯付属品

STÜSSY コーデュロイシャツ

なし

patagonia パタゴニア チェックシャツ 長袖シャツ オーガニックコットン



LOUIS VUITTON HAWAIIN SHIRT

コンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。

patagonia pataloha パタゴニア パタロハ2000 ハレイワ M



WACKO MARIA ワコマリア レコード アロハ シャツ

神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。

極美品 入手困難★SUN SURF アロハシャツ 虎 鷹 龍 SMAP着用



PENDLETON シャツ

色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

定価2.5万wjk STRETCH ZIP POCKET SHIRT M シャツ



WIND AND SEA WDS Plaid shirt Beige Mサイズ

また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。

《超希少》70sペンドルトン☆PENDLETON XL USA製 ウール100%



ノーブランド オープンカラーシャツ 2枚セット 虎柄 レオパード

AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きまして、ありがとうございます。◯商品名Burberrys OF LONDON CLASSICS CHECK PATTERNED LONG SLEEVE SHIRT MADE IN JAPAN/バーバリーズオブロンドンクラシックスチェック柄長袖シャツ◯サイズ表記サイズ 2肩幅:45cm身幅:51cm着丈:72.5cm袖丈:肩上から60cm 脇下から51cm◯素材綿100%◯カラーベージュ系◯コンディションこちらのお品物のコンディションはAです。S 新品に近いものA 比較的状態のいいものB 一般的な使用感があるものC 使用感がやや目立つものD 使用感が多いものおよびジャンク品*ただし当店の基準による◯付属品なしコンディションに関してはお客様との相違がないようにできるだけ、記載、掲載していますが、使用感の捉え方には個人差があり、またUSED品のため細かい汚れ・キズなどがあります。それを全て記載するのは難しいので、しっかり確認の上購入お願いします。神経質な方、USED品に理解のない方はご購入をご遠慮ください。色味に関しては写真ではどうしても実物と違って見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また採寸にはどうしても若干のズレが生じる場合がありますのでそちらもご了承ください。AACD加盟店で購入しました。正規品で間違いありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

POLO RALPH LAUREN OUTDOORSMAN SHIRTS値下げ高島涼着 INTERIM HYPER BIG CHECK ウエスタンシャツNEIGHBOR HOOD 12s/s CLASSICWORK/EC-SHIRTJUVENILE HALL ROLLCALL 半袖ラグランスリーブシャツ未使用ドリスヴァンノッテン サイズ50CHAR LOGO LONG SLEEVE SHIRTS Lサイズヒステリックグラマー プレイボーイ PLAYBOY コラボ シャツ 未開封 新品paulsmithポールスミスシャツ総柄ギャルソンヨウジラッドミュージシャン[古着]ビンテージ 長袖 シャツ 総柄 ダークカラー 差し色 紫 白 レトロ新品 20SS ロストコントロール LOOSELY SHIRTS 3 インディゴ