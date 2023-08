若者の大愛商品 Stein シュタイン オーバースリーブフェイクレザージャケット ブルゾン

stein OVER SLEEVE FAKE LEATHER JACKET

定価: 78,000円(税込85,800円)

2020年 秋冬(AW) シュタインのレザージャケットでございます。

商品説明

concept

stillness and motion , mininal and maximal , mode and tradition.

「無から有へ。そのはざまの部分を表現する。」

OVER SLEEVE FAKE LEATHER JACKET (BLACK)

適度なハリ感、しなやかさのある、目面の細かいフェイクレザーを使用したスタンドカラーブルゾン

無骨なイメージと対極にあるジャケットになるよう意識して製作、

襟の高さ・前下がりのバランスが特徴的です。

袖部分に重なる生地、フロント部分のステッチワーク等静かでミニマルな印象の一着です。

※ユニセックスで着用いただけます。

素材詳細

SYNTHETIC LEATHER

size(cm)

S / 着丈64 肩幅64 袖丈56 身幅71

フックを引っ掛ける部分に少々劣化が見えますが、使用上は問題ないかと思います!

他サイトでも出品中なので売り切れてしまう恐れもございます。

シュタイン

ドメブラ

レザーブルゾン

スタンドブルゾン

スタンドカラーブルゾン

ドメスティックブランド

レザージャケット

Jil Sander

ATON

toironier

graphpaper

ATHA

mybeautifullandlet

hender scheme

Seya

aeta

THE RERACS

foot the coacher

N.HOOLYWOOD

kolor

A.P.C.

OAMC

YOKE

ANITYA

JieDa

SUNSEA

WELLDER

AURALEE

NEON SIGN

SACAI

maison margiela

MM6

URU

UNUSED

studio nicholson

SHINYA KOZUKA

digawel

comoli

ryotakashima

crepuscule

dulcamara

needles

MARKAWARE

yohji yamamoto

mfpen

lownn

CINOH

KAIKO

HYKE

KLOKE

beautiful People

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュタイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

