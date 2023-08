ナポリの伝説的サルトリアで経験を積んだ

【セットアップ】スーツ シングルボタン パープル ゆるダボ レトロ 古着

デ・ペトリロ氏が設立した

XL ポールスミスセットアップスーツ裏地ステッチがお洒落

De Petrillo(デペトリロ)は

アルマーニ スーツ グレー セットアップ

新鋭ブランドながら

サンタフェ Santa Fe セットアップスーツ ネイビー 50 LLサイズ ②

伝統的な高いテーラーリング技術と

SUBCIETY / サブサエティジャージセットアップサイズ M美品

独自の色柄や素材、現代的解釈を融合させた

ケイスリーヘイフォード×バーニーズニューヨーク グレーチェック柄 セットアップ

確かなクオリティが世界的高評価を獲得し

COMOLI 22AW ウール コーデュロイ スーツ セットアップスーツ

今最も高い注目を集めるブランドの1つです

【極美品】エンポリオアルマーニ セットアップスーツ ネイビー ストライプ柄 46



soph ジラルド柄セットアップスーツ ソフネット

''着る人の身体にフィットしなければいけない''

100%ウールスーツセットアップ+FABRICATED IN JAPAN

という信条の元、

RYKEY着 新品 Liberaiders ナイロン チーム セットアップ

フィット感の高い柔らかな肩廻りから

【美品】THE SHOP TK スリーピース グレー ストライプ 本切羽 L

吸い付くようなのぼり、

comme des garcons homme デカオム セットアップ

高い位置に設定されたコンパクトな

ガルフィー ガルバローザ セットアップ新品 半袖

アームホールが大きな特徴です

のぶ様 ご成約済み WWS ワークウェアスーツ セットアップ チャコールグレー



美品 edifice エディフィス シアサッカー サマージャケット 裾ダブル

本作はペトリロのラインナップの

人気商品✨グラミチ✖︎リー 別注セットアップ Mサイズ グレー

柱となる大定番モデルのNAPOLI(ナポリ)に

ニューバランス THE CITY セットアップ

クラシックの王道であるネイビーウールを乗せた

COMME des GARCONS HOMME PLUS 20SS セットアップ

永世定番のネイビースーツです

api様専用 日曜限定⭕️最終値下げ Jプレス スーツ AB5 チャコールグレ春夏

ペトリロの柔らかく滑らかな着心地に

ポールスミスコレクション 花柄 フラワー ペイズリー刺繍 ブラウン ペンチェック

相性抜群のウール100%仕様で

size46☆美品☆ヴェルサーチ Versace 3釦スーツ ダークネイビー

重すぎず軽すぎない素材感は通年使用可能かつ

シュプリームsupremeシャークスーツセットアップ結婚式成人式パーティードレス

最も重宝するベーシックな1着です

未使用 ポロ ラルフローレン ☆ セットアップ アンコンジャケット パンツ 44



リングヂャケット シアサッカー セットアップスーツ

ただ確かなカッティングとテーラリング技術で

メンズスーツ上下二点セットアップ 豹柄ヒョウ柄 タキシード パーティー結婚式

構築されたモダンなシルエット、

theory セットアップスーツ ネイビーブルー

極端ではなくあくまでもさりげなく

新品 TOMMY HILFIGER スーツ フォーマル セットアップ

存在感を見せるラペル、

Errico Formicola ダークグレー グレンチェックスーツ 48

ナポリのサルトリアの伝統を継承した

Lanvin en Bleu ストライプジャケットスーツ 総裏地 L ~LL

前下がりの着丈、

【needles】Cut-Off Bottom Set Up SHT & PT

着用した際に感じることができる

UJOH 22ssトップス

ストレスのない軽快さと抜群のフィット感など

ユナイテッドアローズ スーツ セットアップ

ペトリロらしいオリジナリティを

【Leilian】 レリアン ゼニア セットアップ スーツ フォーマル 高級生地

存分に感じさせてくれます

コムデギャルソンオム スーツ 紺 COMME des GARCONS HOMME



セットアップ【ユーロ】

大量生産ではない職人の精神で

ワタベウェディング RESOLL NOIR タキシード

1枚ずつ丁寧に仕上げられるスーツは

新品 タリアトーレ 3ピース/ピークドラペルシルクウール1釦スモーキングスーツ

着用した瞬間に圧倒的な違いを感じさせ

オンワード五大陸 Y4黒未使用品

柔らかいカーディガンを羽織っているかのような

【SHIPS】ロロピアーナ生地 ハンドメイドラインスーツ

軽快な着心地と着用者を引き立てる

【新品・未使用】ラルディーニ lardini グレー ストライプ セットアップ

その佇まいは正に唯一無二です

De Petrillo デペトリロ ダブル セットアップ ブラウン 46



Armani アルマーニ セットアップ スーツ ブラック 黒 44R

ペトリロのスーツは元々の球数が少なく

ヒルトン hilton スーツ セットアップ

特にネイビーやグレーなどの

ポールスミス セットアップ スーツ

ベーシックなカラーリングは

【極美品】一回のみ使用 ZARA セットアップ ブルー 定価約21000円

非常に人気が高いため

N243/最高級 JPRESS PRESSCLUSIVE スーツ 段返り3B

リユース市場でも入手困難です

santafe サンタフェ ラムレザー スーツ セットアップ 白 48

短期間出品の予定ですので

タケオキクチ スーツ 上下

お探しだった方はお早めにご検討下さい

美品✨CANONICO カノニコ スーツ セットアップ 3ピース 格子柄 グレー



JOHN LAWRENCE SULLIVAN 19aw パンツ

カラー / ネイビー

Dickies × TRIPSTER ディッキーズ トリップスター 黒

(暗めにに映っておりますが

miumiu(ミュウミュウ)メンズスーツ サイズ44

ベーシックな濃紺です)

新品ONWARD オンワード ダブルスーツ 日本製 Y6



イブサンローラン LORITTIメンズスーツセットアップ 90's ヴィンテージ

サイズ/ 44

【極美品!】20万 ヒューゴボス スーツ グレー 46 M

[ジャケット]

BURBERRY BLACK LABEL/スーツ/セットアップ/羊毛100%

(実寸-肩幅41/身幅46/着丈76/袖丈60cm)

【最高級】Paul Smith 裏地パープルライン 光沢感 セットアップ

半裏仕様、フラップポケット、サイドベンツ

【グリーンレーベルリラクシング】NIKKE スーツセットアップ チェック 濃紺S

[パンツ]

UNIVERSAL LANGUAGE ダブルスーツ

(実寸 ウエスト41/股上23/股下71/ダブル幅4cm)

LARDINI × Tommy Hilfiger セットアップ GRY 46

1プリーツ、ベルトループ付き

【Lサイズ】TROVE ウールリネン セットアップ



美品 KENZO ケンゾー セットアップ 3B ストライプ

袖はボタン付けのみですので

モンクレール パーカー パンツ セットアップ

開き見せ、本切羽のどちらにもご修理頂けます

niko and... デニムセットアップ ビッグシルエット オーバーサイズ 3



激安 値下げ中 Paul Smith スーツ 上下セット

2回ほど短時間着用後に

ALL YOURS エンジニアジャケット セットアップ ネイビー

プラチナクリーニング済みで

希少 渡辺淳弥 コムデギャルソンオム ウールギャバ アンコン セットアップ M

大切に保管されていた状態です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームスエフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナポリの伝説的サルトリアで経験を積んだデ・ペトリロ氏が設立したDe Petrillo(デペトリロ)は新鋭ブランドながら伝統的な高いテーラーリング技術と独自の色柄や素材、現代的解釈を融合させた確かなクオリティが世界的高評価を獲得し今最も高い注目を集めるブランドの1つです''着る人の身体にフィットしなければいけない''という信条の元、フィット感の高い柔らかな肩廻りから吸い付くようなのぼり、高い位置に設定されたコンパクトなアームホールが大きな特徴です本作はペトリロのラインナップの柱となる大定番モデルのNAPOLI(ナポリ)にクラシックの王道であるネイビーウールを乗せた永世定番のネイビースーツですペトリロの柔らかく滑らかな着心地に相性抜群のウール100%仕様で重すぎず軽すぎない素材感は通年使用可能かつ最も重宝するベーシックな1着ですただ確かなカッティングとテーラリング技術で構築されたモダンなシルエット、極端ではなくあくまでもさりげなく存在感を見せるラペル、ナポリのサルトリアの伝統を継承した前下がりの着丈、着用した際に感じることができるストレスのない軽快さと抜群のフィット感などペトリロらしいオリジナリティを存分に感じさせてくれます大量生産ではない職人の精神で1枚ずつ丁寧に仕上げられるスーツは着用した瞬間に圧倒的な違いを感じさせ柔らかいカーディガンを羽織っているかのような軽快な着心地と着用者を引き立てるその佇まいは正に唯一無二ですペトリロのスーツは元々の球数が少なく特にネイビーやグレーなどのベーシックなカラーリングは非常に人気が高いためリユース市場でも入手困難です短期間出品の予定ですのでお探しだった方はお早めにご検討下さいカラー / ネイビー(暗めにに映っておりますがベーシックな濃紺です)サイズ/ 44[ジャケット](実寸-肩幅41/身幅46/着丈76/袖丈60cm)半裏仕様、フラップポケット、サイドベンツ [パンツ](実寸 ウエスト41/股上23/股下71/ダブル幅4cm)1プリーツ、ベルトループ付き袖はボタン付けのみですので開き見せ、本切羽のどちらにもご修理頂けます2回ほど短時間着用後にプラチナクリーニング済みで大切に保管されていた状態です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームスエフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ユナイテッドアローズ by LANATEC セットアップ/ジャケット&パンツGINZA Global Style セットアップアップダブルスーツ チェックlittlebig 20aw ベルベット(ベロア) セットアップ サイズ44大きいサイズ HIGH STREET セットアップ スーツ ストライプ シルバーANREALAGE 2011 A/W モザイクチェックセットアップ スーツLAD MUSICIAN ウールギャバジン 1B セットアップCARUSO aida グレー ウール スーツ サイズ48 春夏山内 セットアップスーツ リネン 麻 ストレッチ 伸縮 ネイビー yamoci期極稀セットアップ ボトルネックベスト パイピングハーフパンツ アシメファスナーセットアップ紺色チェック