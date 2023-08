ジルサンダーネイビーの春コートです。

数年前に阪急百貨店で購入しましたが、春の外出に着るタイミングを逃し、クローゼットに吊っていました。

タゲは外していますが、新品未使用品です。

生地も張りがあり、綺麗なミントグリーンで、今季の春、とても重宝されると思います。

写真でなかなか色がわかりにくいと思いますが、タグの写真の色が一番近く撮れています。

34サイズですが、デザインがフワッとしているので、いつもMサイズの私でも窮屈なくふんわりと羽織れます。

ペットや喫煙者はなく、香りもない環境です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ジルサンダーネイビー 商品の状態 新品、未使用

ジルサンダーネイビーの春コートです。数年前に阪急百貨店で購入しましたが、春の外出に着るタイミングを逃し、クローゼットに吊っていました。タゲは外していますが、新品未使用品です。生地も張りがあり、綺麗なミントグリーンで、今季の春、とても重宝されると思います。写真でなかなか色がわかりにくいと思いますが、タグの写真の色が一番近く撮れています。34サイズですが、デザインがフワッとしているので、いつもMサイズの私でも窮屈なくふんわりと羽織れます。ペットや喫煙者はなく、香りもない環境です。

