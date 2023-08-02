新発売 weekend offender ダウンジャケット

ジップ・ボタン···ジップアップ

Moncler モンクレール GAZE

素材···ナイロン

美品BRIEFING x WillLOUNGE/WLG ライトインナーダウン

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

stone island ストーンアイランド ガーメント ダイ ダウン

カラー···ベージュ

モンベル パーマフロストライトダウン

フード···フードあり（取外し不可）

HOLUBAR メトロブラックパーカー / ダウンジャケット

季節感···春、秋、冬

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SUGAR CANE ダウン

肩幅→43cm

Burton スノーボード ダウンジャケット

着丈→67cm

LIGHT FINX POLYESTER DOWN JACKET ライトブラウン

袖丈→63cm

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身幅→42cm

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素人寸法でございますので

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宜しくお願い致します

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#ストーンアイランド

ザ・ノース・フェイス トランスアンタークティカパーカ

#weekendoffender

新品未使用 moncler Reynaud サイズ2

#バブア

FRED PERRY フレッドペリー ダウンジャケット フェザー ナイロン

#Burberry

ガンマLTフーディー XL ブラック 刺繍ロゴ 新品未使用

#cusals

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

ジップ・ボタン···ジップアップ素材···ナイロン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ベージュフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋、冬肩幅→43cm着丈→67cm袖丈→63cm身幅→42cm素人寸法でございますので宜しくお願い致します#ストーンアイランド#weekendoffender#バブア#Burberry#cusals

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 やや傷や汚れあり

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