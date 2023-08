︎︎︎︎︎︎☑︎商品名

Made in USA

︎︎︎︎︎︎☑︎商品説明

1990年代製 Lee CROSS GRAINのリバースタイプスウェットです。

形は身頃両サイドがリブ仕様となるチャンピオンのリバースウィーブタイプで定番で人気のあるスタイルですね。

リバース人気による枯渇・高騰に伴い必然的に今回のLeeのクロスグレインの様なチャンピオン以外のリバースウィーブタイプにも注目が集まります。

“Mobil(エクソンモービル)”はテキサス州に本社を置く石油メジャー最大手企業です。

“CottonBowl(コットンボウル)”は毎年1月にテキサス州で行われるカレッジフットボールのボウル・ゲーム(レギュラーシーズン終了後の12月中旬から翌1月上旬にかけて開催される試合)。

こちらは1992年1月1日に行われた試合の際に作られた1枚かと思われます。プリントのクラックも雰囲気あります。

知っている方も多い”Mobil”の企業プリント、USA製というのも高評価で

スウェット一枚で着用できる季節には特におすすめです。

︎︎︎︎︎︎

︎︎︎︎︎︎☑︎商品素材

95%コットン

5%アクリル

︎︎︎︎︎︎☑︎商品サイズ

サイズ表記 LARGE

着丈66.5cm

身幅58cm

肩幅46.5cm

袖丈60cm

︎︎︎︎︎︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。

︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション

古着ですので所々にシミ・毛玉・薄汚れ・黄ばみなどがございます。

・首リブに黄ばみがございます。

・前身頃 左袖にピンクのシミがございます。

・後身頃 首リブにピンクのシミがございます。

・後身頃 右袖にシミがございます。

古着慣れ・古着にご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。

80s 90s 古着 ヴィンテージ アメカジ

2本針 Vガゼット 前V 両V

reverse weave RW リバースウィーブ

目無し 目なし カレッジ

3段カプセル USA製 YALE 金タグ 映画 アート アウトドア 黒タグ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 傷や汚れあり

