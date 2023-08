スキー板、ブーツ、ストックの3点セットです。

スキー板:STREULE 130 19690円

ブーツ:SALOMON 23cm 15400円

ストック:slalom 95cm

去年購入したものです。子供が使用していたものなので全体的に傷がありますので写真にてご確認ください。

ヤマト運輸より専用の袋に入れ発送する予定です。

中古品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。

カラー···ブルー、ブラック

スキー板、ブーツ、ストックの3点セットです。スキー板:STREULE 130 19690円ブーツ:SALOMON 23cm 15400円ストック:slalom 95cm去年購入したものです。子供が使用していたものなので全体的に傷がありますので写真にてご確認ください。ヤマト運輸より専用の袋に入れ発送する予定です。中古品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。カラー···ブルー、ブラック

