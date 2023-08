ご覧頂きありがとうございます。

希少なワイルドフラワー柄のカルメルバッグ。サイズもSではなくMサイズです。

今では手に入らない貴重なドラム型バックです。

タグ等はございませんが勿体なく使えず、未使用の自宅保管です。

出品にあたり検品致しましたが、外側も内側もサラサラで劣化や汚れもなく、ファスナーの状態も良好かと思います。

▪️約:縦21㎝×横42㎝×マチ21㎝

素人採寸、撮影ではございますので、多少の誤差はお色味の差異はご容赦下さいませ。

バックを開くのに便利なサイドハンドルやスナップで留めて握れるハンドルも便利。

斜めがけにも出来るショルダーベルト付きで◎。

サイズ感もとても良く思ったより荷物も入る優れものです。なんといっても柄もさることながらサイズ感とフォルムがたまりません。

コンディションの良いこちらのお品は今となっては希少なお品かとも思いますので、状態の良いうちにお譲り出来ればと出品させて頂きました。

お探しの方も気に入って頂いた方も、コレクションにも是非いかがでしょうか。

未使用ではございますが、自宅保管のusedになります。素人検品でもございますので

神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します。

発送時は、折り畳んで発送させて頂きます。

※こちらのブランド含め、他にもバック類出品させて頂いております。宜しければ是非ご覧下さいませ。

#MIMOのbag

商品の情報 ブランド グレゴリー 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。GREGORY 旧タググレゴリー カルメルバッグ MワイルドフラワーMade In USA希少なワイルドフラワー柄のカルメルバッグ。サイズもSではなくMサイズです。今では手に入らない貴重なドラム型バックです。タグ等はございませんが勿体なく使えず、未使用の自宅保管です。出品にあたり検品致しましたが、外側も内側もサラサラで劣化や汚れもなく、ファスナーの状態も良好かと思います。▪️約:縦21㎝×横42㎝×マチ21㎝素人採寸、撮影ではございますので、多少の誤差はお色味の差異はご容赦下さいませ。バックを開くのに便利なサイドハンドルやスナップで留めて握れるハンドルも便利。斜めがけにも出来るショルダーベルト付きで◎。サイズ感もとても良く思ったより荷物も入る優れものです。なんといっても柄もさることながらサイズ感とフォルムがたまりません。コンディションの良いこちらのお品は今となっては希少なお品かとも思いますので、状態の良いうちにお譲り出来ればと出品させて頂きました。お探しの方も気に入って頂いた方も、コレクションにも是非いかがでしょうか。未使用ではございますが、自宅保管のusedになります。素人検品でもございますので神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します。発送時は、折り畳んで発送させて頂きます。※こちらのブランド含め、他にもバック類出品させて頂いております。宜しければ是非ご覧下さいませ。 ↓#MIMOのbagGREGORYUSA アメリカ ミリタリー グレゴリーノースフェイス スノーピーク パタゴニア マムート コロンビア シュプリーム 登山 トレッキング迷彩チョコチップ花柄花フラワーサッチェル チョコチップカモ茶色ブラウンクイックポケットテールメイトテールランナーリュックボディーバッグミニショルダーショルダーバッグカルメルバッグカルメルダッフルバッグボストンバッグ トートバッグ ダッフルショルダーバッグ ドラムバックドラムバッグサブバックポーチポシェットウエストバックバッグ廃盤レアMade In USAなどお好きな方にも

